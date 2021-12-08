Здесь вам не Днепр. Что общего у жизни в Киеве и сборки автомата Калашникова на скорость

Как и другие потомственные киевляне, переехавшие в Киев пару лет назад, я подмечаю большие отличия столицы от других городов, где мы росли, жили, провели молодость и были счастливы.

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Но это все пройденный этап, ибо в жизни каждого состоявшегося человека наступает пора, когда уже прилично бросить эти сентиментальные глупости про "были счастливы" и молодость, и стать уже потомственным киевлянином, а все, что было до, прилично забыть или хотя бы не афишировать, как пропел однажды один гуру: "Время забыть о былом".

Но различия между Киевом и простыми городами все же настолько огромны, что никуда их не денешь, как ни убеждай себя, что ты здесь — с шестнадцатого века.

И вот главное отличие, которое постоянно бросается в глаза: в Киеве все рационально, по-деловому и прагматично, до механистичности. Романтичность исповедуют только студентки украинской филологии КНУ им. Т. Шевченко — я встречаю их у нас в Голосеевском лесу с томиками Лины Костенко или Жадана. Но бизнесменова жизнь в Киеве более всего похожа на норматив по снаряжению магазина автомата Калашникова: щелк-щелк-щелк, без заеданий и перекосов, веселый блеск патронов, обнадеживающее сопротивление пружины, прохладный металл магазина.

30 патронов, 30 секунд — это оценка "отлично", если вы помните. Кстати, какая у вас оценка за снаряжение магазина? Очень скоро это будет снова в тренде.

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Но давайте о бизнесе. В Киеве на почти любую деловую встречу требуется не более 15 минут. Встретились, без лирических отступлений обсудили деловую конкретику и разъехались. Все четко и по делу — щелк-щелк-щелк, 30 патронов нужно уместить в 30 секунд, на оценку "отлично".

Я здесь не буду растирать о том, хорошо это или плохо, так есть, и это объективная реальность. Это потому, что людей в Киеве слишком много, а времени у них слишком мало, в основном из-за того, что слишком много людей. Не до личностного уровня. Если бы не киевские пробки, Киев позволял бы проводить 96 встреч в сутки, по четыре в час, и это было бы диво как дельно.

Но, увы, есть ограничитель — чертовы городские улицы. Именно из-за пробок мое теперешнее количество встреч в день в Киеве не отличается от моего количества встреч в день в Днепре два года назад. Как же так?

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А вот как. Днепр — город глубоко провинциальный и трогательно патриархальный, наглухо застрявший в прошлом веке. Нравы там просты и бесхитростны, такая, знаете, подкупающая простота, а ритм жизни медленный и плавный. Вот почему, когда я прилетаю в Днепр, на сон у меня остается несколько часов, а все остальное время я провожу на встречах.

В Киеве, обсудив тот же объем вопросов у меня осталась бы половина дня свободного времени, которое можно было бы посвятить размышлениям о том, куда себя деть и чем занять. Но только не в Днепре. И дело тут вот в чем.

Деловая встреча в Днепре — это не только обсуждение дел, но и способ проводить время. А из-за своей специфики днепропетровский бизнес любит проводить время по-ближневосточному хорошо, с подобающим вкусом, кайфом и расслабоном. Как в Эйлате.

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Поэтому встреча, которая занимает в Киеве 15 минут, в Днепре никогда не будет короче 45 минут. Потому что, обсудив вопросы, а иногда так и не дойдя до обсуждения сути, надо потрындеть о том, о сем, за жизнь, рассказать анекдот, поделиться личным, высказать суждения о нападении России, попытаться на салфетке подсчитать стоимость перевозки предприятия из Днепра в тыловое Мукачево — на всякий случай, пересказать своими словами статью про триллион Илона Маска, продемонстрировать новый лонджин, потому что деловая встреча, кроме прочего, это хорошее место, чтобы себя показать.

А также, у некоторых это получается за время встречи: пообедать чего-нибудь изысканного / выпить в ассортименте / покурить кальян (сигары) / сыграть на бильярде / провести еще одну встречу / съесть тортик / соорудить кофе со сливками и бейлиз / посмотреть бокс (футбол, гандбол, водное поло, похороны принца Филлиппа ака герцога Эдинбургского, игру престолов и проч. — зависит от человека) / попариться в бане с прыганьем в Днепр и уханьем / и так далее, список активностей во время встречи уходит в бесконечность, ибо — капре дием, это мантра Днепра.

И встречи затягиваются и превращаются в параллельную жизнь внутри жизни. И вы вязнете в этом, как в смоле, и любой ваш киевский, такой столичный и чоткий график летит к чертям, потому что ну в самом деле — мы ж не в Киеве, это Днепр, детка! Просто отдайся течению времени!

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Но это все оттого, что бизнесмен в Днепре душевен и жизнерадостен, и рад вам, и любит жизнь, что само по себе и не ново. И, кстати, знает в ней вкус, и настроен отличаться от кота, вращающегося в барабане стиральной машины, этот образ на сегодня — самый точный портрет киевского бизнесмена.

Но встречи затягиваются и затягивают, да. Еще и оттого, что местный коммерсант питает к вам симпатию и личное отношение, и это нечто другое, чем голый столичный прагматизм. Ведь в Днепре все построено на личных отношениях и только на них. Ну и вообще — теплая ламповая радость человеческого общения при избытке времени.

Если совсем честно, не знаю, какой вариант, киевский или днепропетровский, хуже. Есть и плюсы, и минусы. Кстати, на нашем алюминиевом производстве установили-таки собственной разработки уловители алюминиевой пыли, и теперь пыль не летит вообще.

А я в рамках встречи не нашел времени съездить на предприятие посмотреть на эту новинку. Чем немало удивил моего днепропетровского партнера. Но — Киев диктует свой ритм и профдеформирует под себя.

Я потратил в Днепре на дела в три раза больше времени, чем это заняло бы в Киеве. Но закралась дикая мысль: а не вернуться ли в Днепр? Шутка.

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