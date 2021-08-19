Кто не боится, тот не пьет шампанское. Как создать успешный бизнес в Украине

В университете, в возрасте 22 лет, я любил наблюдать за коммерсантами — тогда еще в Украине бизнесмены не вылупились из коммерсантов. И я наблюдал их жизнь и повадки, и естественно, это было вне их естественной среды обитания. Не зная ничего об этой стороне жизни, я строил свои собственные догадки об увиденном.

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Итак, за год до начала занятий бизнесом я понимал эту жизнь так: это шикарно, благородно, изысканно, стильно, но и рискованно. Это снаружи. А внутри — почтенно, размеренно, спланированно, железно, добротно, нерушимо, разумно и интеллектуально. И экологично. И безопасно. И организованно. И никаких сюрпризов. Все идет по плану. Стратегия осуществляется, миссия и видение — самые главные реальные факторы а не бред пиарщика, вмазавшегося грязным шприцем.

Забегая вперед: за 23 года бизнеса я так и не встретил никого с более ошибочными и более романтическими взглядами на бизнес. Реальность оказалась другой.

Для сравнения: любой здравомыслящий человек, открывая бизнес, думает о следующем: "То, что я собираюсь сделать, страшно. Или бандиты, или менты отберут, или СБУ наедет, или все 158 контролирующих органов, как тут начинать бизнес?"

Да, теперь я знаю, что бизнес именно так и начинается, и не может начинаться никак по-другому. Боятся все. Просто те, кто боится и делает, становится бизнесменом, а тот, кто боится и не делает, не становится бизнесменом.

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Поэтому независимо от того, склонны мы рефлексировать или нет, мы будем двигаться и делать бизнес, потому что вообще нет других вариантов. И в этом нет ничего от сладкой жизни или хоть какого-то удовольствия. Сплошные напряги.

Моя первая компания была создана в конце девяностых, а сейчас у нас начало двадцатых. И я вообще не могу вспомнить и сосчитать, сколько раз за это время у нас были маски-шоу, и мы были и лицом на полу, и с автоматами в спине, и с пистолетами во рту, но мы все равно продолжаем делать бизнес, и все страшное, что с нами происходило, ни на что не влияет.

Простой факт: в любом году, состоящем из 365 дней, есть только дней 20-30, когда никто нигде никак не планирует, как бы к вам докопаться пожестче. И в таких условиях можно выработать линию защиты на генетическом уровне.

Вот потому никто и не расстраивается, что в нашей сфере все не на реверансах, пируэтах, галантных жестах, торжестве благородства и прочем благоухании фиалок. Вот никто не впадает в истерику, что этого всего нет. И стабильности в том числе. И определенности. И понимания, что будет завтра. И хоть какой-то предсказуемости.

Нет, не страдают люди от этого. Мы все пережили еще и не такое, и единственное что с этим можно делать — всегда быть готовым прямо завтра открыть новую компанию. Если что-то произойдет со старой. Оказалось, что бизнесмен не должен ни на что жаловаться. Он должен делать бизнес и создавать рабочие места.

На рефлексе единственно верное вот какое поведение: если на компанию набежали, все поломали, то — встал, отряхнулся и завтра пошел открывать новую компанию. Как само собой разумеющееся. А все остальное — это что-то не то.

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В переносном смысле у нас в коридоре старой компании всегда стоит собранный чемодан, с которым можно, если что, выпрыгнуть и еще в воздухе начать строить новую. И это — нормально. Именно эту мысль я и хочу донести: жить так — это нормально. Потому что ненормально -это как раз так, как я воображал в 22. Вот так точно бизнес не делается. Так не бывает. Вообще. Потому и бизнес-книги, где все прекрасно, и как по нотам, и параллельно и перпендикулярно а 2+2=4 — полный бред, еще и опасный.

В реальности все по-другому. Это как старая славная история про умирающего римского папу. Умирая, он увидел загробный мир чуть раньше, когда еще мог говорить. Кардиналы вспоминают, что он дико озирался и кричал: "Это вообще не то! Здесь вообще все не так, как мы думаем! Это вообще все не то! Здесь все не такое!" Так и умер. Я не знаю более точной истории про ожидания от бизнеса и его реальность.

Но, опять же: это ни на что не влияет. Как сказал один статский советник: "Пренебречь! Вальсируем!"

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