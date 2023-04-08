Наши дети, уехавшие за границу, должны иметь дома свою комнату. Чтобы знали: есть куда возвращаться

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Непродолжительный отпуск от службы я едва успел использовать, чтобы съездить по трассе во Львов и встретить Саньку, которая в очередной раз прилетела из Лондона на несколько дней.

Я мог бы отдыхать в отпуске дома, потому что ребенок без проблем передвигается по Европе уже несколько лет, а из аэропорта в Польше домой добралась бы без проблем, и, пожалуй, еще ловчее и быстрее, чем с родителями. Ибо у их поколения все получается гораздо лучше и ловчее, чем у нас в нашем нынешнем возрасте. Ибо они больше верят в то, что везде все будет хорошо, что мир и жизнь на их стороне, что они могут все, что свобода и жизнь безграничны, и они не боятся многих вещей, о которых не имеют представления, но которых боимся мы, потому что мы с этим столкнулись.

Так что она легко могла бы приехать сама. Но мы так не можем, поэтому садимся и едем ее встречать. И я из-за этой поездки не делаю очень важную работу, которую должен делать вместо того, чтобы кататься на машине. Я не делаю ремонт в ее комнате. То ест, не переделываю одну из гостевых комнат в ее собственную комнату.

Казалось бы: ну зачем ей собственная комната в доме? Ребенок повзрослел и выпорхнул из семьи в свою взрослую жизнь. Казалось бы – к родителям возврата нет. Ведь жизнь должна двигаться вперед, а не назад. Впереди много лет обучения за границей, это будут годы на чужбине — именно те годы, которые формируют взрослую жизнь человека. Мы не вмешиваемся, потому что время, когда можно было вмешаться и получить результат, прошло.

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Поэтому я даже не в курсе, захочет ли она после нескольких лет в Лондоне и высшего образования, полученного в Британии, возвращаться в Украину. Я трезво смотрю на положение вещей и будущее. И особенно трезво я смотрю на черты ее поколения. Поэтому не знаю. Одно дело — мы с Ксюшей и наше будущее в Украине. Другое дело – это поколение граждан мира и его отношение к жизни. Но я не вмешиваюсь.

Итак, ну зачем собственная комната ребенку, который будет проводить в нем две-три недели в год на протяжении многих лет, при условии счастливых обстоятельствах с возможностью прилететь? Жила бы в гостевой комнате, чего там деньги тратить на ремонты. Потому что все ясно, просто мы это не можем принять: настоящая ее жизнь теперь в Британии, а не у нас дома. Жизнь, о которой я всегда говорил ей: здесь и сейчас, и нет никакого другого времени. А те несколько дней… Что они изменят?

Дети, даже став взрослыми, должны иметь возможность вернуться в родительское гнездо Фото: Getty Images

Но, выезжая во Львов, мы оставили в доме целую бригаду строителей, которые занимались одним — с бешеной скоростью, пока мы ездим, они готовили Саньке комнату. Свою. Собственную. Только ее. Куда, по ее многолетней привычке, будет запрещен вход любому, независимо от того, в какой точке мира она будет находиться. Нет, это не сюрприз или неожиданность — весь дизайн и наполнение, как всегда, придумывала она, разве что теперь с единственной разницей — удаленно с Британских островов.

В этот раз ее приезд очень короткий, и она будет жить в этой комнате всего несколько дней. Но дело здесь в другом. У ребенка должна быть в Украине своя собственная комната. Потому что она хоть и взрослая, но ребенок. Хотя и на других условиях, а все равно на чужбине. Хотя и по-другому, а тоже оторвана от семьи. Хотя и сознательно и дорого, но все равно уехала из-за войны. Просто это произошло немного в другой последовательности, чем у многих детей, которых я знаю: те сначала покинули Украину, а затем поступили в различные университеты Европы. А мы сначала поступили, были приняты, и только тогда она уехала из Украины.

Я хочу, чтобы каждого ребенка, который сейчас не в Украине, не важно по какой причине и в каком положении, и почему, ждала на родине его собственная комната, в которой все только его — и по его правилам. И чтобы эта детская комната была в родительском доме — уютном, безопасном и невредимом. И чтобы все были живы и все были дома, и сели бы за один стол вместе, разговаривали бы, пели и смеялись. И чтобы не было в тот момент в мире ничего, кроме этого.

Вот это и была бы настоящая Украина, о которой я мечтаю.

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