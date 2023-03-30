22 процента. Государство должно подумать о том, как возвращать уехавших украинцев

"Мы говорим о восстановлении и о 700 млрд "плана Маршалла", но есть одна "мелочь": нам не будет хватать людей, которые могут это самое восстановление осуществлять". Мысль.

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Ukrainian Institute for the Future провел социологический опрос украинцев о миграционных настроениях.

Так вот, только 36% украинцев говорят, что их родственники намерены вернуться в Украину. Еще 31% может вернуться, если будет работа. 22% вообще не планируют возвращаться.

Если коротко, при самых оптимистичных обстоятельствах, в Украину вернется только половина уехавших (автоматически плюсовать 36+31, к сожалению, некорректно). Повторюсь — это при самых оптимистических обстоятельствах.

Пока государство вообще не думает над этим вопросом. Нет даже бюрократических движений по типу создания никому не нужных координационных советов. К сожалению, прикрываясь войной, можно ничего не делать, ведь главный принцип украинского бюрократа на данный момент сводится к фразе: "Это не ко времени".

Мы говорим о восстановлении и о 700 млрд "плана Маршалла", но есть одна "мелочь": нам не будет хватать людей, которые могут это самое восстановление осуществлять.

От себя.

Я не проводил социологические исследования, но за счет опыта и анализа утверждал об этом еще летом прошлого года. Тогда речь шла о 40% не планирующих возвращаться. К сожалению, ситуация усугубляется. Война делает свое дело. И это не вопрос, плохой или хороший украинец. Это вопрос выживания. Биологического выживания.

И здесь роль государства выходит на первый план. Хотелось бы видеть понимание и перспективу разрешения глобального кризиса.

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