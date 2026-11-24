Кстати, кто еще помнит: четыре года назад, 23 ноября 2022 года, в украинской энергосистеме произошел блэкаут

Начнем с того, что же тогда произошло.

В тот день россияне запустили 70 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Пострадали объекты инфраструктуры в Киеве, Львове, Виннице и Кривом Роге. В результате этого ракетного обстрела погибли по меньшей мере шесть человек, 36 получили ранения.

Тогда РФ один или два раза в неделю массированно атаковала энергообъекты крылатыми ракетами и баллистическими ракетами, обычными "шахедами". Все энергоблоки АЭС были отключены от сети. В режим блэкаута перешла и оккупированная Запорожская АЭС. Было обесточено и большинство тепловых и гидроэлектростанций. Перебои с электроэнергией были и в Молдове.

Видео дня

Нарушенную целостность энергосистемы удалось восстановить на следующий день, 24 ноября. Однако для фактического восстановления работы украинской энергосистемы потребовалось несколько недель.

В Киеве также были попадания. По всей столице после обстрелов не было водоснабжения. Электроснабжение в Киеве частично восстановили 24 ноября.

Уже тогда заявляли, что в Украине не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций.

Несмотря на то, что с тех пор прошло 4 года, сменились руководители в "Укрэнерго", "Энергоатоме", Министерстве энергетики, "Укргидроэнерго", "Центрэнерго", "Нафтогазе" и даже в ОП, вопрос защиты энергообъектов и строительства распределенной генерации остается крайне актуальным.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно