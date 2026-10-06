Главная проблема Украины: почему государство постоянно отстает в решении проблем

Проблема практически любой украинской власти, начиная с 2000-х годов, — неспособность мыслить стратегически и просчитывать последствия своих решений на годы вперед.

Мы постоянно наблюдаем одну и ту же схему: возникает проблема — власти начинают на нее реагировать. Нанесли удар по мостам — начинают думать о мостах. Возникли проблемы с энергетикой — срочно ищут решение в сфере энергетики. Появились риски для теплоснабжения — начинается подготовка уже к конкретному отопительному сезону.

Но государственное управление не должно работать по принципу: "У нас возникла проблема — давайте теперь что-то с ней делать". Задача государственного аппарата — заранее просчитывать возможные сценарии: что произойдет через три, пять, десять лет; какие системы окажутся наиболее уязвимыми; сколько ресурсов понадобится; что делать в случае наихудшего сценария и что произойдет, если одновременно возникнет несколько проблем.

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Давайте посмотрим на инфраструктуру.

Энергетика, жилой фонд, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, мосты, транспортная инфраструктура — все эти проблемы были очевидны задолго до 2022 года. Мы десятилетиями знали, что изнашиваются тепловые сети, стареет жилой фонд, мосты нуждаются в ремонте, а водопроводная и канализационная инфраструктура требует огромных инвестиций.

Однако системной работы по устранению этих рисков не проводилось. В результате сегодня многие вопросы приходится решать уже в аварийном режиме — когда времени мало, ресурсов недостаточно, а цена ошибки становится значительно выше.

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И здесь возникает еще один важный вопрос — кадровый.

Если взглянуть на государственный аппарат разных периодов, то раньше существовала определенная школа специалистов, которые действительно умели работать на перспективу. В частности, люди, пришедшие еще во времена Леонида Кучмы и продолжившие работать в последующие годы. Я не утверждаю, что тогда все было идеально. Но существовала категория специалистов, способных мыслить масштабами государства, а не одного политического цикла.

Сегодня мы слишком часто сталкиваемся с другой моделью: человек вступает в должность и начинает решать проблемы, которые непосредственно стоят перед ним сегодня. Но министр должен думать не только о том, как ликвидировать последствия аварии. Он должен понимать, почему она стала возможной, где может произойти следующая и что необходимо сделать заранее.

И это касается не только войны. Государство должно иметь сценарии развития энергетики, коммунальной инфраструктуры, транспорта, жилищного фонда, водоснабжения и экономики — на 3, 5, 10, 15 и даже 20 или 50 лет вперед. Потому что деньги еще предстоит найти. Можно привлечь кредиты, международную помощь, инвестиции, использовать бюджетные ресурсы. Но если нет четкого понимания приоритетов, деньги в основном будут уходить на ликвидацию уже возникших последствий.

А задача государства — не постоянно тушить пожары, а заранее понимать, где они могут возникнуть, и готовить систему к этим рискам. И сегодня мы фактически расплачиваемся за то, что многие такие решения не были приняты тогда, когда еще было время и возможность подготовиться.

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