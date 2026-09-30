Беззащитные украинцы: почему проект бюджета-2027 оставляет граждан без правосудия

Очередной бюджетный сезон правительство открыло привычным перечнем оптимистичных цифр и громких заверений. В представленном в Верховную Раду проекте Государственного бюджета на 2027 год (№ 16000) чиновники гордо сообщают о росте расходов на судебную систему до 37,9 миллиарда гривен. Однако за этим фасадом скрывается болезненный вопрос: станет ли благодаря этим миллиардам судебная защита для рядового украинца хоть на день быстрее и доступнее?

Иллюзия приоритетов: кулак силы против обескровленного правосудия

Государство из года в год щедро финансирует следственные органы и прокуратуру. Полиция, ГБР, НАБУ и прокуратура получают бюджеты, раздутые штаты и новые полномочия. Конечно, расходы МВД на Нацгвардию и пограничников, которые держат фронт, — это неприкосновенная статья. Но если говорить о гражданском блоке правоохранительных органов, то здесь репрессивный аппарат работает как часы.

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Посмотрите на динамику расходов хотя бы за последние четыре года: финансирование следственных, антикоррупционных и специализированных органов растет в геометрической прогрессии. Бюджет НАБУ вырос с 1,8 миллиарда гривен в 2024 году до 2,9 миллиарда в проекте бюджета на 2027 год, финансирование ГБР увеличилось с 3,8 миллиарда до 5,5 миллиарда гривен, а расходы на БЭБ увеличились почти вдвое — с 1,8 миллиарда до 3,2 миллиарда гривен. Бюджет органов прокуратуры в целом вырос с 14,6 миллиарда в 2024 году до почти 21,1 миллиарда гривен в представленном законопроекте. На слежку, обыски, подозрения и громкие пресс-релизы деньги в казне всегда найдутся.

Но каков реальный КПД этой миллиардной системы? Статистика неумолима: до суда с обвинительным актом не доходит и 10 процентов от общего количества возбужденных дел (а по отдельным должностным и коррупционным статьям этот показатель вообще меньше 8%). Более 90% дел, на процессуальное сопровождение которых тратятся колоссальные средства налогоплательщиков, просто "умирают" на стадии следствия или годами пылятся в кабинетах.

Подозрение или обвинительный акт — это лишь половина дела. Окончательную точку ставит исключительно суд. Именно в суде человек либо получает защиту от произвола, либо добивается справедливости.

Более того, правосудие — это не только криминальные хроники. Это тысячи гражданских и административных дел: задолженности по пенсиям, невыплаченные социальные пособия, имущественные споры, незаконные увольнения и произвол чиновников. Ожидая решения годами, граждане часто просто не доживают до того момента, когда государство восстановит их право.

Математика разочарования: где фактически осталась судебная власть?

Формально расходы судов действительно увеличили. Но за фасадом бюджетных ассигнований скрывается режим жесткого дефицита. Еще в конце августа Высший совет правосудия предупреждал Кабмин и Минфин: минимальная потребность Государственной судебной администрации на 2027 год составляет 50,7 млрд грн. И хотя правительство подтянуло итоговую цифру с первоначальных позорных 23,1 млрд до 37,9 млрд грн на всю систему, это все равно оставляет суды в состоянии бюджетного голода.

Параллельно с этим судебная система переживает кадровый кризис. В Украине вакантны почти 2,4 тысячи судейских должностей: 1 961 — в местных судах и 428 — в апелляционных судах. Дела лежат месяцами, потому что физически некому их рассматривать. Высшая квалификационная комиссия судей проводит конкурсы на эти должности, но даже при условии их успешного завершения возникает вопрос: предусмотрело ли правительство средства на судейское вознаграждение для вновь назначенных судей? Общий дефицит судебной системы в 12,8 миллиарда гривен ставит под большое сомнение, найдутся ли в бюджете средства на выплату заработной платы победителям конкурсов.

При этом хроническое недофинансирование подрывает и работу судебного аппарата. Секретари заседаний, помощники и консультанты, на плечах которых лежит вся повседневная процессуальная работа, по официальной статистике 2026 года получают "на руки" в среднем 14–17 тысяч гривен. Отток квалифицированных кадров из секретариатов местных судов уже приобрел катастрофические масштабы.

В минусе оказались даже те институты, вокруг которых формируется международная повестка дня. Высший антикоррупционный суд заявил о дополнительной потребности в 520 миллионах гривен лишь для того, чтобы обеспечить работу расширенного состава судей. В итоге государство усиливает возможности правоохранительных органов проводить обыски и выдвигать подозрения, но полностью блокирует возможность судов рассматривать эти дела.

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Статья 42: Государственная амнистия за неисполнение судебных решений

Самая циничная деталь проекта бюджета на 2027 год скрыта в его статье 42. Правительство предлагает установить "особый порядок" выплат Пенсионным фондом по решениям судов о пенсиях за прошлые периоды. Проще говоря: долги перед пенсионерами будут погашаться только тогда, когда на это, возможно, найдутся деньги в бюджете. А если денег нет — с чиновников Пенсионного фонда просто снимают всю ответственность и штрафы за неисполнение решения суда.

То есть человек прошел через ад судебных заседаний, выиграл дело против государства, а государство в законе о бюджете просто заявляет: "Денег нет, решение выполнять не будем, а чиновников за это наказывать запрещаем".

Это прямое и дерзкое посягательство на Конституцию Украины. Статья 129-1 Основного закона четко гласит: судебное решение подлежит обязательному исполнению, а государство обязано обеспечить его выполнение. К тому же статья 130 Конституции прямо обязывает государство финансировать суды и создавать надлежащие условия для их функционирования. Нехватка средств в казне не отменяет обязанности государства исполнять собственные законы и решения собственных судов. Предлагаемая статья 42 — это суррогат правосудия, который превращает решения, вынесенные от имени Украины, в бесполезную бумажку.

Что должен сделать парламент?

Право на судебное разбирательство не заканчивается в момент вынесения приговора или постановления. Оно включает три неразрывные составляющие: рассмотрение дела компетентным судом, рассмотрение в разумные сроки и реальное исполнение вынесенного решения.

При рассмотрении проекта бюджета на 2027 год в Верховной Раде народные депутаты должны оценивать не абстрактные заверения правительственных чиновников, а конкретные ответы на ключевые вопросы. Они должны выяснить: покрывает ли бюджет расходы на назначение судей на 2,4 тысячи вакансий, будет ли обеспечена достойная оплата труда аппарата судов и точно ли исключен из статьи 42 антиконституционный механизм уклонения государства от исполнения судебных решений.

Если этого не сделать, мы получим бюджет полицейского государства, в котором есть деньги на репрессии, преследования и бесконечные расследования, но нет средств на защиту прав граждан.

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