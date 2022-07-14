Сомнения Спартц. Почему украинской власти не нужно поучать американского конгрессмена

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Спартц – избранный конгрессмен в своей стране. Ей не может отвечать пресс-секретарь министерства в интернете, ее не должна трогать член украинского правительства, потому что это выглядит, как базар где-то на границе Львовской области, а не на надлежащие межгосударственные отношения. Надо извиниться.

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Общение должно быть на уровне. Аргументированное, протокольное. Тогда белобрысым лоббистам из так называемого общественного сектора за деньги не будет оснований научать ее и хайповать от спровоцированного, как говорят, ими скандала. Кстати, для столь важных дискуссий существует посольство США в нашей стране. Новый посол выглядит солидно.

Следует попытаться понять сомнения, оговорки конгрессменки. Отойти от формы, а понять суть затронутых ею проблем и главное — предложить пути их решения.

Первое. Никто ни в США, ни в Украине не должен сомневаться, что должен быть создан прозрачный для сторон механизм контроля использования Украиной предоставленного оружия, ресурсов и т. п. Это в наших интересах. Прежде всего, власть воюющего государства, наше командование должны пользоваться доверием партнеров и быть подотчетным в вопросах использованной помощи.

Второе. Госпожа Спартц поднимает правовой и морально-нравственный вопрос объявления состояния войны и собственного плана обороны для нашего государства. Услышьте ее! Она в этом плане более чем профессионально расставляет акценты. И здесь не важна филология. Надо услышать доводы и попытаться сверить их с нашим Основным законом и специальным законодательством. Откроете для себя много непознанного в нем.

Третье. Суперважная тема партнерства с Украиной. Она отчетливо акцентирует и ориентирует нас на тему собственной экономики, формирование ресурса. Ее нужно слышать. У нас есть двухпартийная поддержка в конгрессе, но результаты осенних выборов почти прогнозируемы. Республиканцы имеют большие шансы победить, по крайней мере, в одной из палат. И образ мышления госпожи Спартц мне, например, совершенно понятен. У каждого государства свои интересы. Поддержка у Украины есть, но и усталость от последствий этой войны присутствует. Потому всегда помогают тому, кто сам работает. Это правило жизни.

У украинской власти (не только у последней) не получилось выиграть войну лучшим способом, то есть без войны. И это ее ответственность. Ситуация у нас сложная. Очень. Поэтому еще раз призываю власть действовать не линейно. Есть сто вариантов, как лучше выйти из ситуации. Почему обязательно нужно идти по наихудшему варианту — не понимаю. Думайте!

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