Увольнение по семейным обстоятельствам: как военнослужащему воспользоваться своим правом

Военнослужащий имеет право на увольнение по семейным обстоятельствам, в том числе и во время военного положения. Статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет, при каких условиях можно завершить службу для воспитания детей, ухода за близкими или в связи с другими обстоятельствами в семье. Если законное основание имеется и оно подтверждено документами, командование обязано решить вопрос об увольнении в соответствии с законом.

В первую очередь это касается военнослужащих, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет. Если третий ребенок родился уже во время службы, можно подать рапорт об увольнении, приложив документы о детях и их содержании. Для тех, у кого есть алиментные обязательства, существует отдельное условие: задолженность не должна превышать сумму платежей за три месяца.

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Основанием может служить и ситуация, когда несовершеннолетний ребенок остался с одним из родителей. Например, второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или отбывает наказание в местах лишения свободы. Закон также предусматривает самостоятельное воспитание и содержание ребенка по решению суда и в других определенных случаях. Одного лишь развода или проживания второго родителя за границей недостаточно.

Отдельные основания предусмотрены для родителей детей с инвалидностью и определенными тяжелыми заболеваниями. Здесь важны медицинские документы и наличие других лиц, которые по закону обязаны воспитывать или содержать ребенка. Уволиться можно также в связи с содержанием совершеннолетнего сына или дочери с инвалидностью I или II группы.

Право на увольнение может возникнуть в связи с необходимостью постоянного ухода за супругой или супругом с инвалидностью I или II группы. Для III группы действуют отдельные требования, касающиеся заболевания или состояния здоровья. Если в уходе нуждаются собственные родители или родители супруга с инвалидностью I или II группы, дополнительно проверяется, есть ли другие близкие родственники, которые могут обеспечить уход.

При этом формального ответа "у вас есть брат или сестра" недостаточно. Если другой родственник также служит, находится в плену или имеет другие документально подтвержденные объективные препятствия, эти обстоятельства необходимо учитывать. Верховный Суд уже обращал внимание на необходимость оценивать реальную возможность ухаживать за человеком.

Среди оснований также фигурирует гибель или исчезновение без вести близкого родственника при определенных законом обстоятельствах участия в защите Украины. Речь идет о муже, жене, детях, родителях, родных братьях и сестрах. Это основные примеры: полный перечень и точные условия содержатся в статье 26.

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Итак, если ваша ситуация соответствует одному из законных оснований, необходимо выполнить несколько последовательных шагов.

Сначала соберите документы, подтверждающие семейные обстоятельства. Для увольнения по причине содержания детей требуются документы о детях и их содержании; для ухода за близкими — подтверждение родственных связей, инвалидности и других условий, соответствующих данному основанию. При необходимости это также могут быть медицинские заключения или судебные решения. Перечень зависит от конкретной ситуации — универсального пакета документов для всех не существует.

Затем подайте рапорт об увольнении. Кратко опишите обстоятельства, укажите основание статьи 26, перечислите прилагаемые документы и укажите ТЦК и СП, где планируете встать на учет после увольнения. Бумажный рапорт подается по цепочке подчиненности. Оставьте себе копию и подтверждение получения. Если соответствующий рапорт доступен в "Армия+", его можно подать в электронном виде.

Следующий шаг — следить за ходом рассмотрения. В системе Минобороны рапорт об увольнении должны рассмотреть в течение 14 дней. Это не означает, что за это время обязательно завершатся все кадровые процедуры. Но вы должны знать, какое решение принято, куда переданы документы и что нужно для завершения оформления.

Отдельно остановлюсь на ситуации, когда дома некому ждать.

Умерла мать ребенка, а отец находится на службе. Или немощные родители остались без присмотра. В таком случае одновременно с оформлением увольнения подавайте рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам.

Такой отпуск может быть предоставлен на срок до 10 календарных дней, плюс необходимое время на дорогу в пределах Украины — не более двух суток в каждую сторону. Согласно приказу Минобороны № 531, рапорт на такой отпуск рассматривается безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов. Объясните, почему необходимо приехать срочно, и приложите имеющиеся подтверждения. Если часть документов ещё оформляется, укажите это. Выезжать можно после оформления отпуска.

Помощь семье следует организовать, не дожидаясь вашего приезда. Если ребенок остался один, сообщите в службу по делам детей, а в случае непосредственной опасности — в полицию. Если помощи нуждаются беспомощные родители, обратитесь в службу социальной защиты общины или в центр оказания социальных услуг. В случае угрозы жизни или резкого ухудшения здоровья вызывайте скорую медицинскую помощь. Обращаться могут также родственники или другие люди, которым известна ситуация.

Если отпуск подходит к концу, а увольнение еще не оформлено, заранее поднимайте вопрос о повторном отпуске. Он возможен, но требует отдельного решения. Подача нового рапорта сама по себе не дает права оставаться дома.

Если в увольнении вам отказали, требуйте письменного обоснования. Отказ или бездействие можно обжаловать в вышестоящем командовании и административном суде. Не откладывайте обращение за правовой помощью: для таких судебных споров установлен месячный срок со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Законное основание для увольнения обязывает командование принять меры. Ответ "некому служить" не отменяет закон, а устные обещания не заменяют решения. Именно поэтому с момента подачи первого рапорта до завершения процедуры необходимо хранить документы, фиксировать обращения и требовать конкретных ответов.

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