Неприкосновенность жилища отменена: как в Хмельницкой области решили, что Конституция для них не писана

Ситуация в Хмельницкой области, где группа лиц в военной форме и гражданской одежде самовольно проникает на частный двор и врывается в чужой дом, — это уже не просто очередной "перегиб на местах". Никакая военная форма, никакой гражданский статус и никакие "специальные задачи" не дают права врываться в частные дома граждан и бесчинствовать! Это откровенный силовой произвол, который разрушает последние остатки правопорядка в стране. Перед нами не просто нарушение норм — это прямое преступление против Конституции и фундаментальных прав человека!

Неприкосновенность жилища — это безусловная гарантия, закрепленная в статье 30 Конституции Украины! Проникновение в частное жилище без обоснованного решения суда запрещено. Исключения четкие и исчерпывающие: неотложные случаи для спасения жизни или имущества, либо непосредственное преследование преступников. Все остальное — это тяжкое уголовное преступление. Согласно статье 162 УК Украины нарушение неприкосновенности жилища должностным лицом влечет за собой от 2 до 5 лет лишения свободы. А если речь идет о военнослужащих, то вступает в силу статья 426-1 УК Украины о превышении полномочий военнослужащим в условиях военного положения, а это уже реальный срок от 8 до 12 лет за решеткой!

Видео дня

Специально для тех, кто пытается оправдать это "мобилизационными потребностями": на видео отчетливо видны согласованные действия нескольких человек, что юридически квалифицируется еще и по статье 28 УК Украины как совершение преступления по предварительному сговору группой лиц. Если будет официально доказано, что к этому беспределу причастны сотрудники ТЦК и СП, то речь идет уже не об исполнении государственных функций, а о действиях в составе организованной преступной группировки! Ведь когда государственный орган начинает работать по методам бандитов, где закон заменен правом сильного, это уже не государственный институт!

На этот позорный инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он направил официальное обращение в Офис Генерального прокурора с требованием установить личности виновных и привлечь их к ответственности.

Правоохранительные органы, ГБР и Офис генерального прокурора должны принять меры немедленно! Лица, запечатленные на видео, должны быть идентифицированы. И это не должно закончиться очередным "служебным расследованием" или переводом в другое подразделение.

Общество требует сурового и показательного наказания: с реальными тюремными сроками для непосредственных участников вторжения и немедленными громкими отставками руководства, которое терпит или отдает такие приказы! О результатах этого расследования необходимо честно и открыто сообщить людям. Закон должен быть один для всех, иначе государство окончательно превратится в зону силового хаоса!

Видео этого беспредела можно посмотреть здесь: https://www.facebook.com/reel/1654879466343859

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