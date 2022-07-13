Конфисковали? Отдайте Украине. Как мир должен помочь Украине получить компенсацию от России

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Часть экспертов утверждает, что выплата репараций Украине за счет "замороженного" имущества России – это не процесс, предусматривающий частные иски или новые судебные решения. Это процесс прямых государственных действий, о которых представители стран предупреждали российское правительство при вторжении.

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Позиция США насчет экспроприации активов РФ

В частности, по аналогии с Афганистаном президент Джо Байден также мог бы разрешить передачу российских активов украинской стороне в соответствии с разделом 1702 Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Конгресс должен принять специальный закон в отношении российского имущества. В конце апреля Палата представителей уже приняла законопроект (the Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act), который, если говорить упрощенно, дает разрешение продавать активы России, но не дает президенту специально на это полномочий, а предусматривает создание комиссии, которая только должна разработать соответствующий механизм.

Основные положения законопроекта:

Президент должен создать межведомственную рабочую группу, которую возглавит госсекретарь, для определения конституционных механизмов, с помощью которых президент может принимать меры по аресту и конфискации активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, иностранных лиц, богатство которых частично получено из-за коррупции или поддержки режима президента России Владимира Путина, в отношении которого президент США ввел санкции.

Президент с помощью инструкций, лицензий или других нормативных актов, которые могут быть промульгированы и соответствуют надлежащей правовой процедуре, должен конфисковать любое имущество или счета, подпадающие под юрисдикцию Соединенных Штатов, стоимостью свыше 2 000 000 долларов США и принадлежат российским энергетическим компаниям или иностранным лицам, чье богатство частично получено из-за коррупции, связанной с режимом президента России Владимира Путина или политической поддержкой режима, в отношении которого президентом были введены санкции.

Все полученные средства президент должен использовать во благо народа Украины. Также предполагается, что средства, кроме прочего, направят на гуманитарную помощь и помощь в развитии для российского народа, включая программирование и мониторинг демократии и прав человека.

Пока в США идут дискуссии о том, можно ли законно передать Украине конфискованные активы россиян.

В общем, сейчас в американском обществе ведутся дискуссии о возможности принудительной конфискации арестованного имущества России, потому что некоторые убеждены, что действующее законодательство США позволяет только замораживать, а не продавать иностранную собственность во время международного кризиса. В дополнение к юридическим препятствиям, эксперты утверждают, что это может заставить страны неохотно хранить свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах Соединенные Штаты и их союзники конфискуют средства.

[ + – ] В Европе пока лишь ищут способы узаконить конфискацию российских активов с последующей их передачей Украине Фото: European Parliament

Прецеденты конфискации имущества стран Соединенными Штатами

Афганистан. 11 февраля 2022 года президент США издал Указ о том, что все активы Центрального банка Афганистана заблокированы и должны быть немедленно переведены на консолидированный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка для поддержки благосостояния народа Афганистана, а также часть средств будет использована для компенсации жертвам терроризма. , совершенного представителями Афганистана, по результатам судебного разбирательства.

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Иран. В 2012 году президент Соединенных Штатов издал Executive Order 13599, которым заблокировал все активы — "имущество и имущественные права" — правительства Ирана, включая активы Центрального банка Ирана (Bank Markazi) и финансовых учреждений, принадлежащих или контролируемых Ираном, если такие активы находятся в пределах юрисдикции США или "в пределах владения или контроля любого лица Соединенных Штатов, включая любой иностранный филиал". Таким образом, активы Ирана и иранских госучреждений, включая Bank Markazi, подлежали исполнительным разбирательствам по разным делам в Соединенных Штатах или за рубежом, и были распределены между кредиторами по решению суда. Насчет этих событий по состоянию на 2022 год на рассмотрении Международного Суда ООН находится дело по заявлению Ирана.

Канада готовится передать замороженные активы РФ на гуманитарные цели

Сейчас в Канаде подготовлен законопроект (BILL S-217: the Frozen Assets Repurposing Act), который позволит изъять замороженные активы и передать их гуманитарным группам или иностранным правительствам. Законопроект прошел два чтения в Сенате, рассматриваются поправки к нему.

Целью этого Закона является установление режима, с помощью которого определенное имущество, связанное с международными нарушениями прав человека, которое арестовано, заморожено или конфисковано в соответствии с канадским законодательством, может быть перепрофилировано.

ЕС может позволить изымать активы из-за нарушения санкций

25 мая 2002 года Европейская Комиссия приняла предложение для Директивы, которое позволит конфисковать активы российских олигархов, пытающихся нарушить ограничительные меры, например, перемещая свои яхты за пределы ЕС или меняя право собственности на их имущество. Хотя такая Директива не предусматривает автоматическую конфискацию всех активов лиц, которые находятся в списке ограничительных мер ЕС, она разрешит конфискацию активов, связанных с нарушением санкций. На данный момент это предложение на рассмотрении Рады ЕС.

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Но некоторые страны-члены скептически относятся к попыткам финансирования восстановления Украины с помощью арестованных активов, учитывая необходимость защиты надлежащего процесса и защиты прав собственности.

Немецкие чиновники отмечают, что связанная с санкциями экспроприация потребует изменения Конституции страны, гарантирующей частную собственность. В общем, окончательная позиция европейских стран только формируется.