Аккуратно с недвижимостью! Особенности работы нотариусов в военное время

"Если нет крайней необходимости распоряжаться своей недвижимостью, советую на время воздержаться от таких действий. Однако заблокированная более чем на два месяца работа реестров должна быть возобновлена, и уже сейчас можно ознакомиться со списком нотариусов на сайте Минюста для удостоверения и регистрации сделок по недвижимости". Мнение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

С 05 часов 30 минут 24 февраля 2022 года, то есть, с момента введения в Украине военного положения, фактически была отключена работа Реестра недвижимости, в котором регистрируются все сделки, связанные с недвижимым имуществом, в том числе и земельными участками, и Реестра юридических лиц, где регистрируют создание, внесение изменений и ликвидацию юрлиц.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Впоследствии, с 6 марта, Кабмин несколько приоткрыл занавес и разрешил совершать ограниченный перечень регистрационных действий в Реестре юрлиц, но только государственным регистраторам.

Важно

Возвращение в столицу: сколько стоит аренда квартиры в Киеве во время войны

Конечно, это вызвало много неудобств и недовольства, в частности, среди нотариального сообщества.

Публикация в газете "Урядовый курьер" постановления Кабмина от 19 апреля 2022 г. № 480 о деятельности нотариусов и функционировании единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения вызвала оживленные дискуссии среди юристов. Фактически речь идет об открытии Реестра недвижимости и Реестра юридических лиц с предоставлением возможности определенным нотариусам согласно утвержденному Минюстом перечню совершать соответствующие регистрационные действия.

Требования к нотариусам, которые включаются в этот список, сводятся к тому, что если несколько лет до войны нотариус не совершал злоупотреблений и должным образом выполнял требования закона к своей профессиональной деятельности, то на основании заявления его включают в этот список. Список должен быть открыт.

Важная деталь: нотариусам, чьи конторы расположены на территориях с ограниченным доступом к госреестрам, запретили совершать нотариальные действия по ценному имуществу. Речь идет о территориях, где сейчас продолжаются активные боевые действия или временно находятся под оккупацией государством-агрессором. Территории Киевской, Сумской и Черниговской областей с 11 апреля из этого перечня исключили.

Доступ к нотариальным действиям был ограничен гражданам РФ и российским компаниям (если доля РФ составляет от 10%). Эти ограничения не распространили на граждан РФ, законно проживающих в Украине; на нотариальные действия по удостоверению подписи подлинности подписи на заявлении о выходе из гражданства РФ и удостоверении завещания военнопленного.

Обращаю внимание: удостоверять доверенность продолжат без специальных нотариальных бланков. Исключение – доверенности на право распоряжаться недвижимостью, средствами на счетах в банках и других финучреждениях, транспортом сроком более трех месяцев, управление и распоряжение ценными бумагами, корпоративными правами, на право доступа к индивидуальному банковскому сейфу. Также без специальных бланков нотариальных документов будут удосоверять подлинность подписи на заявлении о разрешении на выезд ребенка за границу.

Постановление №480 запрещает нотариально удостоверять отчуждение недвижимости, которым лицо владеет до месяца. Запрет не распространяется на регистрацию наследства или на определение долей общей собственности.

К сожалению, запрещено нотариальное удостоверение договоров об отчуждении недвижимости и ценного имущества на основании доверенности. Это может вызвать ряд неудобств и недовольства у населения.

Важно

Договор военного времени. Как снизить риски при аренде жилья

Особое внимание обращаю на то, что нотариальное удостоверение договора об отчуждении недвижимости возможно исключительно по местонахождению имущества, кроме недвижимости в Киеве и области. В киевском регионе удостоверение таких договоров возможно также по местонахождению юрлица или по месту жительства физлица – одной из сторон договора.

Этот принцип территориальности не действует при оформлении наследства. Также постановление № 480 остановило на период военного положения течение срока для принятия наследства или отказа от него. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства.

К сведению кредиторов: запрещается совершать исполнительные надписи на кредитных договорах, которые нотариально не удостоверены.

На период военного положения командирам военных формирований дали право удостоверять доверенности, кроме доверенностей на право распоряжаться недвижимостью, управление и распоряжение ценными бумагами, корпоративными правами и завещаниями военнослужащих ВСУ. Также начальник лагеря для военнопленных получил право удостоверять завещание военнопленного.

Все эти ограничения будут действовать в течение всего периода военного положения и один месяц после его прекращения.

Итак, если нет насущной необходимости распоряжаться своей недвижимостью, советую на время воздержаться от таких действий. Однако заблокированная более чем на два месяца работа реестров должна быть восстановлена и уже сейчас можно ознакомиться со списком нотариусов для удостоверения и регистрации сделок по недвижимости.