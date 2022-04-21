Возвращение в столицу: сколько стоит аренда квартиры в Киеве во время войны

Как возвращение киевлян в родные дома, а также очередная волна эвакуации с востока и юга Украины, повлияли на ставки долгосрочной аренды квартир в Киеве.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Новая волна эвакуации из-за военных действий рядом с Николаевом и Запорожьем способствовала притоку арендаторов в столицу – как сообщают эксперты, спрос на квартиры в Киеве в течение апреля заметно растет.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Активно едут в эвакуацию, в частности, в столицу, и жители Днепра, неоднократно обстрелянного российскими ракетами. Напомним, в конце марта Киевщина была освобождена от оккупантов, и это существенно повлияло на решение жителей города возвращаться домой.

Фокус расспросил экспертов, каковы арендные ставки на жилую недвижимость в Киеве, что на них влияет, и попросил дать прогноз относительно цены аренды в Киеве на ближайшие месяцы.

Аренда квартир в Киеве: спрос возвращается

С началом вторжения рынок аренды Киева был фактически заморожен – новых сделок не было, а арендаторы часто уезжали из города в более безопасные западные регионы Украины или за границу.

"Люди убегали от войны на запад Украины, оставляя запертыми арендованные квартиры. Некоторым удалось договориться об арендных каникулах — но процент таких арендаторов едва достигает 3% от общей сложности. Кто-то ехал в надежде быстро вернуться и был вынужден платить аренду за февраль, а затем за март", — рассказывает Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости.

[ + – ] Средняя цена аренды жилья в Киеве составляет от 6 до 10 тыс. грн в месяц Фото: Getty Images

По словам риелтора, спрос на аренду квартир в Киеве возродился в конце марта, тогда наметилась определенная тенденция: высвобождение арендованных площадей теми, кто не спешит возвращаться в столицу.

"Примерно в последней декаде марта общее предложение на рынке аренды Киева увеличилось на 15% – это квартиры, которые появились на площадках аренды из-за того, что арендаторы:

предпочитают пересидеть в западных областях; \ не смогли договориться о реструктуризации или сокращении платежей в условиях потери дохода; выехали за границу", – говорит Берещак.

По данным портала OLX, спрос на аренду жилья в Киеве в марте по сравнению с февралем заметно увеличился.

"Если в феврале арендуемое жилье украинцы искали более 1,6 млн раз, то в марте количество поисков составило уже 2,7 млн. Традиционно больше всего потенциальных арендаторов интересуют квартиры — на этот вид жилья в прошлом месяце пришлось около 2,3 млн поисков. Отдельную комнату искали 25 тыс. раз, а по запросу арендовать целый дом пришлось около 400 тыс. поисков", — отметили в пресс-службе OLX.

Важно

Не последний трамвай. Почему восстановление Киева нужно начинать с общественного транспорта

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, утверждает, что после отхода врага начали появляться объявления об аренде недвижимости в Киеве, а также объявления о спросе.

"Это спрос от вынужденных переселенцев, не уехавших на запад Украины, и он на короткий период времени (до 3-х месяцев), на более долгий период договоры аренды почти не заключаются", — говорит Юрий Пита. По его словам, сейчас в столице уже есть спрос на разную недвижимость – как однокомнатные, так и многокомнатные квартиры.

Еще одна тенденция рынка – на аренду в Киеве отдается жилье, что ранее было выставлено на продажу.

"Все потому, что в ближайшее время любые сделки по купле-продаже недвижимости будут заблокированы из-за закрытых реестров и военного положения. Спрос на аренду будет оставаться высоким, этому будет способствовать и значительная часть временно перемещенных лиц", — говорят специалисты OLX.

"Есть спрос на разную недвижимость, есть случаи, когда арендуют семьи из 5+ человек, возможно, даже несколько семей планируют проживать вместе, потому что так дешевле — ищут трехкомнатные квартиры или частные дома в Киеве. Есть запросы также и на одно-, двухкомнатные квартиры в столице. Многие семьи с животными, это тоже учитывается при аренде, не все владельцы готовы сдавать квартиры при таких условиях", — подчеркивает Юрий Пита.

Важно

Домой, деньги зарабатывать. Почему киевляне массово возвращаются в столицу

Виктория Берещак отмечает: спрос на аренду квартир в Киеве заметно растет, но и предложений становится все больше. Даже в пригороде столицы.

"С освобождением территорий Ирпеня, Бучи, Ворзеля в сети на популярных сайтах-агрегаторах по поиску аренды появляются предложения квартир в ЖК, которые наименее пострадали от боевых действий. Например, в Ирпене есть однокомнатные квартиры в пределах 6-8 тыс. грн., двухкомнатные и трехкомнатные за 9-11 тыс. грн.", — говорит эксперт.

Безумные скидки: сколько стоит аренда квартиры в Киеве в апреле 2022 года

По словам Юрия Питы, в марте-апреле ставки аренды жилья в Киеве снизились в среднем на 50%, а в объявлениях так и указывается: "цена на период военного положения".

"Средняя цена аренды в Киеве составляет от 6 до 10 тыс. грн в месяц. Как правило, берется первый месяц аренды и гарантийная сумма в размере месячной арендной платы для компенсации на случай повреждения имущества", – объясняет эксперт.

Важно

Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Как из-за эвакуации дорожает аренда квартир на Западной Украине

Виктория Берещак подчеркивает: среди арендодателей есть те, кто планирует сдавать квартиру по довоенной цене, а есть те, что перешли на военную стоимость, снизив цену, по меньшей мере, на 40%, а иногда и на 60% на период военного времени.

"Есть и те, кто готов сдавать квартиры за коммунальные платежи и помогать тем, кто находится в затруднительном положении", – говорит Виктория Берещак.

Пока рост ставок аренды в столице не заметен.

Однокомнатные квартиры в Киеве предлагаются по цене 6-10 тыс. грн./месяц, двухкомнатные – 7-12 тыс. грн./мес., а трехкомнатные – от 10-12 тыс. грн./мес. По уровню спроса сейчас в лидерах однокомнатные.

"Стабильно пальма первенства у однокомнатных в диапазоне 6-8 тыс. грн, однако все чаще ищут и двухкомнатные-трехкомнатные лоты — для того, чтобы арендовать большой семьей или с друзьями", — подчеркивает Виктория Берещак.

По данным OLX, по итогам марта средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет: в Деснянском районе — 7 тыс. грн., в Днепровском — 9,5 тыс. грн., в Голосеевском — 12 тыс. грн. Традиционно самые дорогие варианты — в Печерском районе столицы, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры, по данным OLX, в марте 2022 года – 20 тыс. грн.

Аренда жилья в Киеве: прогноз изменения арендных ставок

Ставки аренды в Киеве зависят от многих факторов, но больше всего – от военных действий внутри страны.

"Рынок аренды зависит от ситуации на фронте, также будет влиять количество переселенцев, решивших остановиться именно в Киеве, также имеет значение, будет ли возможность трудоустроиться и зарабатывать деньги, ведь запасы у людей не безграничны. В течение апреля-мая роста стоимости среднесрочной аренды (1 год+) не ожидается. Дальше все будет зависеть от ситуации в стране", – считает Юрий Пита.

[ + – ] "Рынок аренды зависит от ситуации на фронте", — говорит эксперт Фото: Getty Images

По мнению Виктории Берещак, в ближайшее время может произойти пересмотр договоренностей по продолжительности аренды: сокращение минимального срока до трех месяцев в большем количестве лотов, а также рассрочка задатка.

"Думаю, что нас будет ждать также рост спроса на двухкомнатные и трехкомнатные лоты. Вот в этих категориях действительно возможно увеличение стоимости за счет ограниченного предложения и ажиотажного спроса. Сейчас все прогнозы корректируются в зависимости от того, как разворачиваются события на фронте", – отметила Виктория Берещак.

Напомним, во Львове, Тернополе, Ужгороде и Ивано-Франковске цена аренды выросла в 2-4 раза — из-за повышенного спроса в результате эвакуации.