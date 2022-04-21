Повернення в столицю: скільки коштує оренда квартири в Києві під час війни

Як повернення киян у рідні домівки, а також чергова хвиля евакуації зі сходу та півдня України вплинули на ставки довгострокової оренди квартир у Києві.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нова хвиля евакуації через військові дії поблизу Миколаєва та Запоріжжя посприяла притоку орендарів у столицю — як повідомляють експерти, попит на квартири у Києві помітно зростає протягом квітня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Активно їдуть у евакуацію, зокрема в столицю, і мешканці Дніпра, який не одноразово був обстріляний російськими ракетами. Нагадаємо, наприкінці березня Київщина була звільнена від окупантів, і це суттєво вплинуло на рішення мешканців міста щодо повернення додому.

Фокус розпитав експертів, якими є орендні ставки на житлову нерухомість та що на них впливає, і попросив дати прогноз щодо ціни оренди у Києві у найближчі місяці.

Оренда квартир у Києві: попит повертається

З початком вторгнення ринок оренди Києва був фактично заморожений — нових угод не було, а орендарі часто від’їжджали з міста в безпечніші західні регіони України або за кордон.

"Люди тікали від війни на захід України, лишаючи замкненими орендовані квартири. Декому вдалось домовитись про орендні канікули — відсоток таких орендарів заледве сягає 3% від загальної сукупності, хтось їхав в надії повернутись швидко і був вимушений платити оренду і за лютий, а згодом за березень", — розповіла Фокусу Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості.

[ + – ] Середня ціна оренди житла в Києві становить від 6 до 10 тис. грн на місяць Фото: Getty Images

За словами ріелторки, попит на оренду квартир у Києві відродився наприкінці березня, тоді намітилася певна тенденція: вивільнення орендованих площ тими, хто не поспішає повертатися до столиці.

"Приблизно в останній декаді березня загальна пропозиція на ринку оренди Києва збільшилась на 15% — це квартири, які з’явились на майданчиках оренди через те, що орендарі

воліють пересидіти в західних областях; не змогли домовитись про реструктуризацію чи скорочення платежів в умовах втрати доходу; виїхали за кордон", — каже Берещак.

За даними порталу OLX, попит на оренду в Києві у березні порівняно з лютим помітно збільшився.

"Якщо в лютому орендоване помешкання українці шукали понад 1,6 млн разів, то в березні кількість пошуків склала вже 2,7 млн. Традиційно найбільше потенційних орендарів цікавлять квартири — на цей вид житла в минулому місяці припало близько 2,3 млн пошуків. Окрему кімнату шукали 25 тис. разів, а на запит орендувати цілий будинок припало близько 400 тис. пошуків", — зазначили в пресслужбі OLX.

Важливо

Не останній трамвай. Чому відновлення Києва потрібно починати з громадського транспорту

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, стверджує: після відходу ворога від Києва почали з'являтися оголошення про оренду нерухомості, а також оголошення про попит.

"Це попит від вимушених переселенців, які не поїхали на захід України, і він на короткий період часу (до 3-х місяців), на більш довгий період договори оренди майже не укладаються", — каже Юрій Піта. За його словами, зараз у столиці вже є попит на різну нерухомість – як однокімнатні, так і багатокімнатні квартири.

Ще одна тенденція ринку — на оренду віддається житло, яке раніше було виставнене на продаж.

"Все через те, що найближчим часом будь-які операції з купівлі-продажу нерухомості будуть заблоковані через закриті реєстри та воєнний стан. Попит на оренду залишатиметься високим, цьому сприятиме також і значна частина тимчасово переміщених осіб", — кажуть фахівці OLX.

"Є попит на різну нерухомість, є випадки, коли орендують родини з 5+ людей, можливо, навіть декілька родин планують проживати разом, так дешевше, шукають трикімнатні або приватні будинки, є запити також і на одно-, двокімнатні квартири. Багато родин з тваринами, це також враховується при оренді, не всі власники готові здавати квартири за таких умов", — підкреслив Юрій Піта.

Важливо

Додому гроші заробляти. Чому кияни масово повертаються у столицю

Вікторія Берещак додає: попит помітно зростає, але і пропозиції стає дедалі більше. Навіть у передмісті столиці.

"Зі звільненням територій Ірпеня, Бучі, Ворзеля в мережі на популярних сайтах-агрегаторах з пошуку оренди з’являються пропозиції квартир в тих ЖК, що найменше постраждали від бойових дій. Наприклад, в Ірпені є однокімнатні в межах 6-8 тис. грн, двокімнатні та трикімнатні за 9-11 тис. грн", — каже експертка.

Шалені знижки: скільки коштує оренда квартири в Києві у квітні 2022 року

За словами Юрія Піти, у березні-квітні ставки оренди в столиці знизилися в середньому на 50%, а в оголошеннях так і вказується "ціна на період воєнного стану".

"Середня ціна складає від 6 до 10 тис. грн в місяць. Як правило, береться перший місяць оренди і гарантійна сума в розмірі місячної орендної плати для компенсації на випадок пошкодження майна", — пояснює експерт.

Важливо

Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Як через евакуацію зростають ставки оренди квартир на Заході України

Вікторія Берещак підкреслила: серед орендодавців є ті, хто планує здавати квартиру за довоєнною ціною, а є такі, хто перейшов на воєнну вартість, знизивши ціну щонайменше на 40%, а подекуди і на 60% на період воєнного часу.

"Є і ті, хто готовий здавати квартири за комунальні платежі і допомагати тим, хто у скрутному становищі", — каже Вікторія Берещак.

Поки що зростання ставок оренди у столиці не помітно. Однокімнатні у Києві пропонуються з ціною 6-10 тис. грн/місяць, двокімнатні – 7-12 тис. грн/міс., а трикімнатні — від 10-12 тис. грн/міс. За рівнем попиту зараз у лідерах однокімнатні.

Однокімнатні у Києві пропонуються з ціною 6-10 тис. грн/місяць, двокімнатні – 7-12 тис. грн/міс., а трикімнатні — від 10-12 тис. грн/міс. За рівнем попиту зараз у лідерах однокімнатні.

"Стабільно пальму першості мають однокімнатні в діапазоні 6-8 тис. грн, проте дедалі частіше шукають і двокімнатні-трикімнатні лоти для того, щоб орендувати великою родиною або з друзями", — підкреслює Вікторія Берещак.

За даними OLX, середня ціна оренди за підсумками березня однокімнатної складає 7 тис. грн у Деснянському районі, 9,5 тис. грн — у Дніпровському, 12 тис. грн — у Голосіївському районі. Традиційно найдорожчі варіанти — у Печерському районі столиці, де середня вартість однокімнатної, за даними OLX, в березні 2022 року – 20 тис. грн.

Оренда житла в Києві: прогноз зміни орендних ставок

Ставки оренди в столиці залежать від багатьох факторів, але найбільше — від воєнних дій всередині країни.

"В подальшому ринок оренди буде залежати від ситуації на фронті, також буде впливати кількість переселенців, які вирішили зупинитися саме в Києві, також матиме значення, чи буде можливість у людей працевлаштуватися і заробляти гроші, запаси у людей — не безмежні. Протягом квітня-травня зростання вартості середньострокової оренди (1 рік+) не очікується. Далі все буде залежати від ситуації в країні", — вважає Юрій Піта.

[ + – ] "Ринок оренди залежить від ситуації на фронті", — каже експерт Фото: Getty Images

За думкою Вікторії Берещак, найближчим часом може відбутися перегляд домовленостей по тривалості оренди: скорочення мінімального терміну до 3 місяців у більшої кількості лотів, а також розтермінування завдатку.

"Думаю, що нас чекатиме також зростання попиту на двокімнатні та трикімнатні лоти. Ось в цих категоріях дійсно можливе збільшення вартості за рахунок обмеженої пропозиції та ажіотажного попиту. Зараз усі прогнози коригуються залежно від того, як розгортаються події на фронті", — зазначила Вікторія Берещак.

Нагадаємо, у Львові, Тернополі, Ужгороді й Івано-Франківську ціна оренди зросла у 2-4 рази — через підвищений попит унаслідок евакуації.