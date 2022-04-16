Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Як через евакуацію зростають ставки оренди квартир на Заході України
Зростання цін на оренду квартир на заході України сповільнилося, але потік внутрішніх переселенців не зупиняється. Це означає, що орендні ставки не падатимуть. Фокус з'ясував, за скільки можна у квітні винайняти квартиру у Львові, Тернополі, Івано-Франківську.
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Оренда квартир на заході України все ще має велику популярність. Попит сильно перевищує пропозицію. І хоча кияни масово повертаються до столиці, нова хвиля евакуації вихідців зі східних і південних регіонів користується попитом на житлові квадратні метри західних міст на високому рівні.
"Ситуація змінюється майже так само швидко, як на фронті. У середньому на Заході України з початку війни зростання вартості оренди квартир склало від 50 до 100%. Є регіони та населені пункти, де оренда квартир подорожчала вдвічі, а то й утричі. Насамперед., це Львів і Тернопіль. Є випадки в Ужгороді й Івано-Франківську", — розповіла Фокусу експеркат ринку нерухомості Вікторія Берещак.
Подвійний тариф. Скільки коштує зняти квартиру у Львові
Оренда квартири у Львові в середньому подорожчала вдвічі, каже Микола Онуфрієнко, керівник відділу купівлі-продажу львівського оператора нерухомості "Дуоком".
"На наш погляд, пікове зростання цін було в перший-другий тиждень війни. Ринок відреагував на підвищений попит і максимально підняв ціни. Зараз ціни поступово починають опускатися. Але це стосується дорожчих об'єктів — маєтків або три-чотирикімнатних квартир", — розповідає Микола Онуфрієнко.
За словами експерта, найпопулярнішими досі залишаються однокімнатні та двокімнатні квартири, вартість оренди такого житла залишилася на тому ж рівні, що й у березні.
"Якщо ми беремо однокімнатні квартири, то квартири дешевше за 6-7 тис. грн у принципі не зустрічаються. Таких варіантів на ринку нерухомості дуже мало, вони здаються за лічені години. Середня ціна на однокімнатні квартири становить близько 10-15 тис. грн. Вартість оренди двокімнатних квартир розпочинається в районі 10–12 тис. грн і вище", — окреслює ситуацію ріелтор зі Львова.
Якщо вивчити свіжі квітневі оголошення на сайті OLX, то помітно, що найбільше пропозицій про оренду однокімнатних квартир у Львові за ціною 8-12 тис. грн за місяць.
Але це, як правило, житло в старому фонді та з площею до 40 кв.м. А ось просторіші квартири в новобудовах із ремонтом і повністю укомплектовані побутовою технікою коштуватимуть орендарям від 16 тис. грн за місяць.
Скільки коштує оренда в Тернополі й Ужгороді
Вікторія Берещак говорить про значне зростання цін на оренду житла в Тернополі.
"Якщо говорити про однокімнатні квартири, то в Тернополі до війни ціни були в межах $100-150 за квартиру, зараз — $250-300. Дво-трикімнатні до війни були в межах $200-220, нехай $250, якщо це хороший ремонт і центральна частина міста. Зараз на квартири великої площі можна знайти ціну від $400 до $800. Оренда будинків і котеджів неподалік міста коштують близько $800-1000 за місяць", — каже експерт.
Основна проблема Тернополя на відміну від Львова — вузький ринок, тобто дуже маленька пропозиція житла. Ті однокімнатні квартири, що в середині квітня запропоновані в оренду на сайті OLX, коштують від 4 до 12 тис. грн. за місяць.
За словами Берещак, в Ужгороді зростання цін на оренду в середньому становить 50-100%, ринок вузький і перенасичений. За даними OLX, на 14 квітня пропонувалося лише дві однокімнатні в Ужгороді — одна за 7 тис. грн., а інша — за 30 тисяч. Пропозиція двійки в оренду в Ужгороді оцінена орендодавцем у 17 тис. грн. Найдорожчий об'єкт у місті – чотирикімнатна за 50 тис. грн. за місяць.
"Найменше подорожчала нерухомість в Івано-Франківську — десь на 35-40%, якщо брати середньозважені ціни. З чим це пов'язано? Можливо, зі стримувальними факторами в місті; позицією городян", — вважає Берещак. До речі, мер міста Руслан Марцінків ще на початку березня заявив, що недобросовісних орендодавців і спекулянтів каратимуть. Проте оренда житла в Івано-Франківську все одно коштує дорого, як порівняти з довоєнним часом: однокімнатні квартири пропонують по 8-14 тис. грн, але є чимало варіантів і за 25-30 тис. грн. за місяць.
Прогноз вартості оренди квартир на Заході України
Найближчого місяця попит на житло в західних містах залишиться стабільним. Микола Онуфрієнко каже, що зараз дуже складно прогнозувати на місяць уперед: "Ми зараз живемо прогнозами на дні. Наразі ми не спостерігаємо відтік. Потік людей постійний: якщо хтось їде — на його місце приїжджає інший. Також не спостерігається повернення людей із Польщі. Немає очікування, що найближчими днями ситуація може змінитися".
Ріелтор каже, що поява у Львові модульного містечка суттєво не вплине на попит, бо містечко зможе прийняти сотні, а не тисячі людей. Але через воєнні дії та масову евакуацію з південно-східних регіонів саме тисячі потребують квартир і будинків.
На заході України спостерігається ротація внутрішніх переселенців, каже Вікторія Берещак.
"Ми спостерігаємо кільцеву міграцію. Спочатку були люди, які втекли з Києва та населених пунктів навколо столиці. Зараз до них приєднуються люди з регіонів, де йдуть найактивніші бойові дії, це схід і південь. Кияни потроху починають звільняти квартири, що орендуються, їхнє місце займають люди з інших регіонів", — констатує Берещак.
Експерт додає, що деякі мешканці Дніпра та Запоріжжя діють на випередження, виїжджаючи на захід України: "Люди не хочуть випробовувати долю, бачачи приклад Київської області".
Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Фокус висвітлював ситуацію на ринку нерухомості, і вже тоді спостерігалося зростання попиту на житло у Львові, це підігріло ринок і підвищило вартість оренди приблизно на 10%.
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