Трагедія в Бучі: NYT опублікували кадри вбивства росіянами велосипедиста (фото, відео)

На відео видно, як російська бронемашина зробила кілька каліберних пострілів у бік чоловіка, який їхав на велосипеді.

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З'явилося нове відео з повітря, яке доказує вину російських військових за масові вбивства мирних жителів за час окупації в Бучі. На кадрах видно, що місцевий житель їде на велосипеді уздовж вулиці Вокзальної й повертає за кут на вулицю Яблонську, яку зайняла російська військова машина. Тоді ж бронемашина зробила кілька каліберних пострілів по проїжджій частині, а друга машина зробила два постріли у бік мирного мешканця. Після чого піднявся стовп диму. Відповідне відео з аерозйомки опублікувало американське видання The New York Times, його зняли наприкінці лютого, коли російська армія утримувала місто.

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Через кілька тижнів, після того, як російська армія покинула Бучу, понівечене тіло чоловіка знайшли поряд з велосипедом саме в цьому місці. Загиблий лежав за бетонною опорою, яка впала від удару.

Згідно з аналізом, проведеним журналістами, на кадрах з повітря російські бронемашини виглядають як бойові машини піхоти БМД-4, зазвичай оснащені 100-міліметровою та 30-міліметровою гарматами. Крім того, понад 20 російських військових машин розташовані поруч із двома, які відкрили вогонь.

Нагадаємо, 3 квітня після звільнення Бучі виявили масові вбивства мирних жителів за час російської окупації. Мер міста Анатолій Федорук розповів, що знайдено братську могилу, де поховали близько 300 людей. Також багато тіл знайдено на вулицях міста. В деяких загиблих зв'язані руки, стріляли в потилицю.

4 квітня стало відомо, що ЄС направить в Україну групу розслідувачів для вивчення воєнних злочинів після розмови із Зеленським про звірства в Бучі.

Журналісти опублікували супутникові знімки, які свідчать, що тіла загиблих мирних жителів на вулицях міста пролежали кілька тижнів за час окупації.