ЄС направить в Україну групу розслідувачів для вивчення воєнних злочинів (фото)
Після розмови з Зеленським про звірства у Бучі в ЄС заявили про готовність направити в Україну спільну групу фахівців.
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Керівництво Євросоюзу готове направити в Україну фахівців для розслідування фактів, що розкрилися, жорстоких вбивств мирного населення. Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.
За її словами, потрібно негайно провести незалежне розслідування жахливих звірств, про які стало відомо після відступу російських військ.
"Винних у воєнних злочинах буде притягнуто до відповідальності", — зазначила Голова Єврокомісії.
"Я поговорила з президентом Зеленським про жорстокі вбивства цивільних осіб у Бучі та інших містах України, — зазначила представниця ЄС. — Євросоюз готовий направити спільну групу розслідувачів, щоб задокументувати військові злочини у співпраці з Генеральною прокуратурою України".
Раніше Фокус повідомляв, що у Бородянці Київської області зафіксовано найбільше порушень прав людини. Але поки що вивчаються звірства російських військових у Бучі, Ірпені та Ворзелі.