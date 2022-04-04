ЄС направить в Україну групу розслідувачів для вивчення воєнних злочинів (фото)

Після розмови з Зеленським про звірства у Бучі в ЄС заявили про готовність направити в Україну спільну групу фахівців.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Керівництво Євросоюзу готове направити в Україну фахівців для розслідування фактів, що розкрилися, жорстоких вбивств мирного населення. Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

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[ + – ] Місце поховання старости Мотижина із сім'єю. [ + – ] Братська могила у Бучі [ + – ] Військовослужбовець ЗСУ у звільненій Бучі. [ + – ] Загиблий мирний мешканець на вулиці у Бучі. Фото: AP [ + – ] Мешканець Бучі. [ + – ] Російська ракета. [ + – ] Зв'язані за спиною руки вбитого мирного мешканця.

За її словами, потрібно негайно провести незалежне розслідування жахливих звірств, про які стало відомо після відступу російських військ.

"Винних у воєнних злочинах буде притягнуто до відповідальності", — зазначила Голова Єврокомісії.

"Я поговорила з президентом Зеленським про жорстокі вбивства цивільних осіб у Бучі та інших містах України, — зазначила представниця ЄС. — Євросоюз готовий направити спільну групу розслідувачів, щоб задокументувати військові злочини у співпраці з Генеральною прокуратурою України".

Раніше Фокус повідомляв, що у Бородянці Київської області зафіксовано найбільше порушень прав людини. Але поки що вивчаються звірства російських військових у Бучі, Ірпені та Ворзелі.