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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЄС направить в Україну групу розслідувачів для вивчення воєнних злочинів (фото)

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Вбитий мирний житель у Бучі, злочини
Фото: AP | Убитий мирний мешканець у Бучі.

Після розмови з Зеленським про звірства у Бучі в ЄС заявили про готовність направити в Україну спільну групу фахівців.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Керівництво Євросоюзу готове направити в Україну фахівців для розслідування фактів, що розкрилися, жорстоких вбивств мирного населення. Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

Місце поховання старости Мотижина із сім'єю.
Місце поховання старости Мотижина із сім'єю.
Братська могила у Бучі
Братська могила у Бучі
Військовослужбовець ЗСУ у звільненій Бучі.
Військовослужбовець ЗСУ у звільненій Бучі.
Загиблий мирний мешканець на вулиці у Бучі.
Загиблий мирний мешканець на вулиці у Бучі.
Фото: AP
Мешканець Бучі.
Мешканець Бучі.
Російська ракета.
Російська ракета.
Зв'язані за спиною руки вбитого мирного мешканця.
Зв'язані за спиною руки вбитого мирного мешканця.
Місце поховання старости Мотижина із сім'єю.
Братська могила у Бучі
Військовослужбовець ЗСУ у звільненій Бучі.
Загиблий мирний мешканець на вулиці у Бучі.
Мешканець Бучі.
Російська ракета.
Зв'язані за спиною руки вбитого мирного мешканця.

За її словами, потрібно негайно провести незалежне розслідування жахливих звірств, про які стало відомо після відступу російських військ.

"Винних у воєнних злочинах буде притягнуто до відповідальності", — зазначила Голова Єврокомісії.

"Я поговорила з президентом Зеленським про жорстокі вбивства цивільних осіб у Бучі та інших містах України, — зазначила представниця ЄС. — Євросоюз готовий направити спільну групу розслідувачів, щоб задокументувати військові злочини у співпраці з Генеральною прокуратурою України".

Раніше Фокус повідомляв, що у Бородянці Київської області зафіксовано найбільше порушень прав людини. Але поки що вивчаються звірства російських військових у Бучі, Ірпені та Ворзелі.