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Военный Фокус Российско-украинская война

ЕС направит в Украину группу расследователей для изучения военных преступлений (фото)

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Убитый мирный житель в Буче, преступления,
Фото: AP | Убитый мирный житель в Буче.

После беседы с Зеленским о зверствах в Буче в ЕС заявили о готовности направить в Украину совместную группу специалистов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Руководство Евросоюза готово направить в Украину специалистов для расследования вскрывшихся фактов жестоких убийств мирного населения. Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

, зверства, военные преступления, Место захоронения старосты Мотыжина с семьей.
Место захоронения старосты Мотыжина с семьей.
Братская могила в Буче, преступления, зверства,
Братская могила в Буче
Буча, военные преступления,
Военнослужащий ВСУ в освобожденной Буче.
Погибший мирный житель на улице в Буче., преступления,
Погибший мирный житель на улице в Буче.
Фото: AP
Житель Бучи., войска рф,
Житель Бучи.
Российская ракета, баллистическая ракета, буча,
Российская ракета.
Связанные за спиной руки убитого мирного жителя., зверства, военные преступления, преступления против человечности,
Связанные за спиной руки убитого мирного жителя.
, зверства, военные преступления, Место захоронения старосты Мотыжина с семьей.
Братская могила в Буче, преступления, зверства,
Буча, военные преступления,
Погибший мирный житель на улице в Буче., преступления,
Житель Бучи., войска рф,
Российская ракета, баллистическая ракета, буча,
Связанные за спиной руки убитого мирного жителя., зверства, военные преступления, преступления против человечности,

По ее словам, требуется немедленно провести независимое расследование ужасающих зверств, о которых стало известно после отступления российских войск.

"Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", — отметила Председатель Еврокомиссии.

"Я поговорила с президентом Зеленским о жестоких убийствах гражданских лиц в Буче и других городах Украины, — отметила представитель ЕС. — Евросоюз готов направить совместную группу расследователей, чтобы задокументировать военные преступления в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины".

Ранее Фокус сообщал, что в Бородянке Киевской области зафиксировано больше всего нарушений прав человека. Но пока еще изучаются зверства российских военных в Буче, Ирпене и Ворзеле.