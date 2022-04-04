ЕС направит в Украину группу расследователей для изучения военных преступлений (фото)

После беседы с Зеленским о зверствах в Буче в ЕС заявили о готовности направить в Украину совместную группу специалистов.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Руководство Евросоюза готово направить в Украину специалистов для расследования вскрывшихся фактов жестоких убийств мирного населения. Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

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[ + – ] Место захоронения старосты Мотыжина с семьей. [ + – ] Братская могила в Буче [ + – ] Военнослужащий ВСУ в освобожденной Буче. [ + – ] Погибший мирный житель на улице в Буче. Фото: AP [ + – ] Житель Бучи. [ + – ] Российская ракета. [ + – ] Связанные за спиной руки убитого мирного жителя.

По ее словам, требуется немедленно провести независимое расследование ужасающих зверств, о которых стало известно после отступления российских войск.

"Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", — отметила Председатель Еврокомиссии.

"Я поговорила с президентом Зеленским о жестоких убийствах гражданских лиц в Буче и других городах Украины, — отметила представитель ЕС. — Евросоюз готов направить совместную группу расследователей, чтобы задокументировать военные преступления в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины".

Ранее Фокус сообщал, что в Бородянке Киевской области зафиксировано больше всего нарушений прав человека. Но пока еще изучаются зверства российских военных в Буче, Ирпене и Ворзеле.