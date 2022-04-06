Трагедия в Буче: NYT опубликовали кадры убийства россиянами велосипедиста (фото, видео)

На видео видно, как российская бронемашина сделала несколько калиберных выстрелов в сторону мужчины, который ехал на велосипеде.

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Появилось новое видео с воздуха, свидетельствующее о вине российских военных за массовые убийства мирных жителей за время оккупации в Буче. На кадрах видно, что местный житель едет на велосипеде вдоль улицы Вокзальной и поворачивает за угол на улицу Яблонскую, которая была занята российской военной машиной. В это время бронемашина сделала несколько калиберных выстрелов по проезжей части, а вторая машина сделала два выстрела в сторону мирного жителя. После чего поднялся столб дыма. Соответсвующее видео с аэросъемки опубликовало американское издание "The New York Times", оно было снято в конце февраля, когда российская армия удерживала город.

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Несколько недель спустя, после того как российская армия покинула Бучу, изувеченное тело мужчины обнаружили рядом с велосипедом именно в этом месте. Погибший лежал за бетонной опорой, которая рухнула от удара.

Согласно анализу, проведенному журналистами, на кадрах с воздуха российские бронемашины выглядят как боевые машины пехоты БМД-4, которые обычно оснащены 100-миллиметровой и 30-миллиметровой пушками. Кроме того, более 20 российских военных машин были расположены рядом с двумя машинами, которые открыли огонь.

Напомним, 3 апреля, после освобождения Бучи, обнаружились массовые убийства мирных жителей за время российской оккупации. Мэр города Анатолий Федорук рассказал, что была найдена братская могила, где похоронили около 300 человек. Также много тел были найдены на улицах города. У некоторых погибших были связанны руки, им стреляли в затылок.

4 апреля стало известно, что ЕС направит в Украину группу расследователей для изучения военных преступлений после разговора с Зеленским о зверствах в Буче.

Журналисты опубликовали спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что тела погибших мирных жителей на улицах города пролежали несколько недель за время оккупации.