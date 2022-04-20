"Тільки без тварин". Чому люди, які не покинули своїх улюбленців, не можуть орендувати житло
"Безвідповідальні не рятуватимуть з-під бомбардувань і не тягатимуть через усю країну дванадцятирічного лабрадора. Розумієте? Здайте їм житло, будь ласка". Думка.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Женька пише: "Не можу знайти квартиру в Кропивницькому, не здають біженцям із собакою". Оббігала все місто, благає, плаче.
Ірка ночує в машині десь під Вінницею, бо три кішки та шиншила.
Маринка виводить свого мопса лише в темний час доби, щоби нові львівські сусіди не побачили й не розповіли хазяйці.
У мене таких історій десятки, якщо не сотні.
Скажіть, люди, що з вами не так?
Поясніть мені, ЩО зробить собака з вашою двушкою в хрущовці? Ї**не по кухні з Граду? Запустить крилату ракету в душову? Що?
Болонка насипле шерсті на килим? О, жах! Питання одного вологого прибирання.
Кішка зачепить лапкою бабусину гардину? Викиньте цю гардину нахр*н. Вона не варта сліз хлопчика, який, стоячи на колінах, вчепився в руду кішку і ридає під мамино: "Микита, синочку, відпусти, вона мишок тут ловитиме, ми не можемо її взяти, нас не пустять з нею".
Що ще? Бульдог погризе ніжку стільця?! Це просто нереальні масштаби катастрофи. В рейтингу п***ця йде одразу після Бучі.
Люди, зупиніться. Кидайте ви цю свою улюблену приписку в оголошеннях: "Тільки без тварин".
Собаки, кішки, папуги, навіть хом'ячки, мати їх — це історія про тепло, про любов та про хорошу сім'ю. Я серйозно.
Безвідповідальні не рятуватимуть з-під бомбардувань і не тягатимуть через усю країну дванадцятирічного лабрадора. Розумієте? Здайте їм житло, будь ласка.
Коли ви кажете: "Діти ще нехай, але собака — точно ні".
Це, як ви б сказали матері, яка стоїть у вас на порозі з двома малюками: "Ну, дівчинку заведіть, а от хлопчика не візьмемо, стрьомний він якийсь, ще стіни помалює".
Тварини в сім'ї — це завжди діти. Повірте мені, людині, яка жодного разу так і не спустилася в бомбосховищі. Ні під час ракетних обстрілів, ні під винищувачами, що літали над будинком. Чому? Бо в мене доберман. З ним туди не можна, а без нього неможливо. Ви ці очі бачили?
У сімдесяті роки, в третю хвилю еміграції, батько проводив в аеропорту родичів. Він багато розповідав про те, як митники та інші чекісти знущалися зі "зрадників батьківщини", відбирали й рвали книги (а виїжджала здебільшого інтелігенція), обзивали, принижували. І він досі не може забути історію двох левреток, яких прив'язали до стійки реєстрації тому, що не вистачало якоїсь коми в документі.
І господиня, каже, плакала так, і собаки, каже, вили так, що всі люди в залі очікування плакали, навіть чоловіки. Благали чиновників пошкодувати цю сім'ю. Але ні.
Прошу вас, люди, не будьте, як ті чекісти.
П.С. Мені неймовірно пощастило, і я дякуватиму колезі до кінця своїх днів. Він просто віддав мені ключі від своєї квартири в Дніпрі, не спитавши ні про розмір собаки, ні про розмах крил птаха. Спасибі Руслане!