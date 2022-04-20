"Только без животных". Почему люди, которые не бросили своих питомцев, не могут снять жилье

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Женька пишет: "Не могу найти квартиру в Кропивницком, не сдают беженцам с собакой". Оббегала весь город, умоляет, плачет.

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Ирка ночует в машине где-то под Винницей, потому что три кошки и шиншилла.

Маринка выводит своего мопса только в темное время, чтоб новые львовские соседи не увидели и не рассказали хозяйке.

У меня таких историй десятки, если не сотни.

Скажите, люди, что с вами не так?

Объясните мне, ЧТО сделает собака с вашей двушкой в хрущевке? Е**нет по кухне из Града? Запустит крылатую ракету в душевую? Что?

Болонка насыплет шерсти на ковер? О, ужас! Вопрос одной влажной уборки.

Кошка зацепит лапкой бабушкину гардину? Выбросьте эту гардину нахр*н. Она не стоит слез мальчишки, который, стоя на коленках, вцепился в рыжую кошку и рыдает под мамино: "Никита, сыночек, отпусти, она будет мышек тут ловить, мы не можем ее взять, нас не пустят с ней".

Что еще? Бульдог погрызет ножку стула?! Это просто нереальные масштабы катастрофы. В рейтинге п***ца идет сразу после Бучи.

Люди, остановитесь. Бросайте вы эту свою любимую приписку в объявлениях: "Только без животных".

Собаки, кошки, попугаи, даже хомячки, мать их – это история про тепло, про любовь, и про хорошую семью. Я серьезно.

Безответственные не будут спасать из под бомбежек и волочить через всю страну двенадцатилетнего лабрадора. Понимаете? Сдайте им жилье, пожалуйста.

Когда вы говорите: "Дети еще ладно, но собака — точно нет".

Это как вы бы сказали матери, которая стоит у вас на пороге с двумя малышами: "Ну, девочку заводите, а вот мальчика не возьмем, стремный он какой-то, еще стены порисует".

Животные в семье – это всегда дети. Поверьте мне, человеку, который так ни разу и не спустился в бомбоубежище. Ни при ракетных обстрелах, ни при летающих над домом истребителях. Почему? Потому что у меня доберман. С ним туда нельзя, а без него невозможно. Вы эти глаза видели?

В семидесятые годы, в третью волну эмиграции, отец провожал в аэропорту родственников. Он много рассказывал о том, как таможенники и прочие чекисты издевались над "предателями родины", отбирали и рвали книги (а выезжала в основном интеллигенция), обзывали, унижали. И он до сих пор не может забыть историю про двух левреток, которых привязали к стойке регистрации потому, что не хватало какой-то запятой в документе.

И хозяйка, говорит, рыдала так, и собаки, говорит, выли так, что все люди в зале ожидания плакали, даже мужчины. Умоляли чиновников сжалиться над этой семьей. Но нет.

Прошу вас, люди, не будьте, как те чекисты.

П.С. Мне невероятно повезло, и я буду благодарить коллегу до конца своих дней. Он просто отдал мне ключи от своей квартиры в Днепре, не спросив ни про размер собаки, ни про размах крыльев птицы. Спасибо Руслан!

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