"Только без животных". Почему люди, которые не бросили своих питомцев, не могут снять жилье
"Безответственные не будут спасать из под бомбежек и волочить через всю страну двенадцатилетнего лабрадора. Понимаете? Сдайте им жилье, пожалуйста". Мнение.
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Женька пишет: "Не могу найти квартиру в Кропивницком, не сдают беженцам с собакой". Оббегала весь город, умоляет, плачет.
Ирка ночует в машине где-то под Винницей, потому что три кошки и шиншилла.
Маринка выводит своего мопса только в темное время, чтоб новые львовские соседи не увидели и не рассказали хозяйке.
У меня таких историй десятки, если не сотни.
Скажите, люди, что с вами не так?
Объясните мне, ЧТО сделает собака с вашей двушкой в хрущевке? Е**нет по кухне из Града? Запустит крылатую ракету в душевую? Что?
Болонка насыплет шерсти на ковер? О, ужас! Вопрос одной влажной уборки.
Кошка зацепит лапкой бабушкину гардину? Выбросьте эту гардину нахр*н. Она не стоит слез мальчишки, который, стоя на коленках, вцепился в рыжую кошку и рыдает под мамино: "Никита, сыночек, отпусти, она будет мышек тут ловить, мы не можем ее взять, нас не пустят с ней".
Что еще? Бульдог погрызет ножку стула?! Это просто нереальные масштабы катастрофы. В рейтинге п***ца идет сразу после Бучи.
Люди, остановитесь. Бросайте вы эту свою любимую приписку в объявлениях: "Только без животных".
Собаки, кошки, попугаи, даже хомячки, мать их – это история про тепло, про любовь, и про хорошую семью. Я серьезно.
Безответственные не будут спасать из под бомбежек и волочить через всю страну двенадцатилетнего лабрадора. Понимаете? Сдайте им жилье, пожалуйста.
Когда вы говорите: "Дети еще ладно, но собака — точно нет".
Это как вы бы сказали матери, которая стоит у вас на пороге с двумя малышами: "Ну, девочку заводите, а вот мальчика не возьмем, стремный он какой-то, еще стены порисует".
Животные в семье – это всегда дети. Поверьте мне, человеку, который так ни разу и не спустился в бомбоубежище. Ни при ракетных обстрелах, ни при летающих над домом истребителях. Почему? Потому что у меня доберман. С ним туда нельзя, а без него невозможно. Вы эти глаза видели?
В семидесятые годы, в третью волну эмиграции, отец провожал в аэропорту родственников. Он много рассказывал о том, как таможенники и прочие чекисты издевались над "предателями родины", отбирали и рвали книги (а выезжала в основном интеллигенция), обзывали, унижали. И он до сих пор не может забыть историю про двух левреток, которых привязали к стойке регистрации потому, что не хватало какой-то запятой в документе.
И хозяйка, говорит, рыдала так, и собаки, говорит, выли так, что все люди в зале ожидания плакали, даже мужчины. Умоляли чиновников сжалиться над этой семьей. Но нет.
Прошу вас, люди, не будьте, как те чекисты.
П.С. Мне невероятно повезло, и я буду благодарить коллегу до конца своих дней. Он просто отдал мне ключи от своей квартиры в Днепре, не спросив ни про размер собаки, ни про размах крыльев птицы. Спасибо Руслан!