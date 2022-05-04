Обережно з нерухомістю! Особливості роботи нотаріусів у воєнний час

"Якщо немає нагальної необхідності розпоряджатися своєю нерухомістю, раджу на якийсь час утриматися від таких дій. Проте заблокована більше ніж на два місяці робота реєстрів має бути відновлена, і вже зараз можна ознайомитися зі списком нотаріусів на сайті Мін'юсту для посвідчення та реєстрації угод з нерухомості". Думка.

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Із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, тобто з моменту введення в Україні воєнного стану, фактично було відключено роботу Реєстру нерухомості, в якому реєструються всі угоди, пов’язані з нерухомим майном, зокрема і земельними ділянками, та Реєстру юридичних осіб, де реєструють створення, внесення змін та припинення юросіб.

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Згодом, з 6 березня Кабмін дещо відкрив завісу та дозволив здійснювати обмежений перелік реєстраційних дій в Реєстрі юросіб, але лише державним реєстраторам.

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Звісно, це викликало багато незручностей та невдоволення, зокрема серед нотаріальної спільноти.

Публікація в газеті "Урядовий кур’єр" постанови Кабміну від 19 квітня 2022 року № 480 щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану викликала жваві дискусії серед юристів. Фактично йдеться про відкриття Реєстру нерухомості та Реєстру юридичних осіб із наданням можливості певним нотаріусам згідно затвердженого Мін’юстом переліку здійснювати відповідні реєстраційні дії.

Вимоги до нотаріусів, які включаються до цього переліку, зводяться до того, що якщо декілька років до війни нотаріус не здійснював зловживань і належним чином виконував вимоги закону щодо своєї професійної діяльності, то на підставі заяви його включають у цей перелік. Перелік має бути відкритим.

Важлива деталь: нотаріусам, чиї контори розташовані на територіях з обмеженим доступом до держреєстрів, заборонили здійснювати нотаріальні дії щодо цінного майна. Йдеться про території, де зараз тривають активні бойові дії або які тимчасово перебувають під окупацією державою-агресором. Території Київської, Сумської та Чернігівської областей з 11 квітня виключили з цього переліку.

Доступ до нотаріальних дій обмежили громадянам РФ і російським компаніям (якщо частка РФ складає від 10%). Ці обмеження не поширили на громадян РФ, які законно проживають в Україні; на нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства РФ та з посвідчення заповіту військовополоненого.

Звертаю увагу: посвідчувати довіреності продовжать без спеціальних нотаріальних бланків. Виняток — довіреності на право розпоряджатися нерухомістю, коштами на рахунках у банках та інших фінустановах, транспортом на термін більше трьох місяців, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа. Також без спеціальних бланків нотаріальних документів будуть засвідчувати справжність підпису на заяві про дозвіл на виїзд дитини за кордон.

Постанова № 480 забороняє нотаріально посвідчувати відчуження нерухомості, яким особа володіє до місяця. Заборона не поширюється на реєстрацію спадщини чи визначення часток спільної власності.

На жаль, також заборонено нотаріальне посвідчення договорів про відчуження нерухомості та цінного майна на підставі довіреності. Це може викликати низку незручностей та невдоволення серед населення.

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Особливу увагу звертаю на те, що нотаріальне посвідчення договору про відчуження нерухомості можливе виключно за місцезнаходженням майна крім нерухомості у Києві та області. У київському регіоні посвідчення таких договорів можливе також за місцезнаходженням юрособи або за місцем проживання фізособи — однієї зі сторін договору.

Цей принцип територіальності не діє у процесі оформлення спадщини. Також постанова № 480 зупинила на період воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від неї. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення терміну для прийняття спадщини.

До уваги кредиторів: забороняється вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах, які не є нотаріально посвідченими.

На період воєнного стану командирам військових формувань надали право посвідчувати довіреності, крім довіреностей на право розпоряджатися нерухомістю, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами та заповітів військовослужбовців ЗСУ. Також начальник табору для військовополонених отримав право посвідчувати заповіт військовополоненого.

Всі ці обмеження діятимуть протягом всього періоду воєнного стану та одного місяця після його припинення.

Отже, якщо наразі немає нагальної потреби розпоряджатися своєю нерухомістю, раджу утриматися від таких дій. Однак заблокована більш ніж на два місяці робота реєстрів має бути відновлена і вже зараз можна ознайомитись зі списком нотаріусів на сайті Мін'юсту для посвідчення та реєстрації угод щодо нерухомості.