Конфіскували? Віддайте Україні. Як світ має допомогти Україні отримати компенсацію від Росії

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Частина експертів стверджує, що виплата репарацій Україні за рахунок "замороженого" майна Росії — це не процес, який передбачає приватні позови чи нові судові рішення. Це процес прямих державних дій, про які представники країн попереджали російський уряд під час вторгнення.

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Позиція США щодо експропріації активів РФ

Зокрема за аналогією з Афганістаном президент Джо Байден також міг би дозволити передачу російських активів українській стороні відповідно до розділу 1702 Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Конгрес має ухвалити спеціальний закон щодо російського майна. Наприкінці квітня Палата представників уже ухвалила законопроєкт (the Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act), який, якщо говорити спрощено, дає дозвіл продавати активи Росії, але не дає президенту спеціально на це повноважень, а передбачає створення комісії, яка має розробити відповідний механізм.

Основні положення законопроєкту:

Президент має створити міжвідомчу робочу групу, яку очолить держсекретар, для визначення конституційних механізмів, за допомогою яких президент може вживати заходів щодо арешту й конфіскації активів, що перебувають під юрисдикцією Сполучених Штатів, іноземних осіб, багатство яких частково отримано через корупцію або підтримку режиму президента Росії Володимира Путіна, щодо якого президент США запровадив санкції.

Президент за допомогою інструкцій, ліцензій або інших нормативних актів, які можуть бути промульговані та відповідають належній правовій процедурі, повинен конфіскувати будь-яке майно або рахунки, що підпадають під юрисдикцію Сполучених Штатів, вартістю понад 2 000 000 доларів США та належать російським енергетичним компаніям або іноземним особам, чиє багатство частково отримано через корупцію, пов'язану з режимом президента Росії Володимира Путіна або політичною підтримкою режиму, щодо якого президентом було введено санкції.

Усі отримані кошти президент має використати на благо народу України. Також передбачається, що кошти, крім іншого, спрямують на гуманітарну допомогу та допомогу в розвитку для російського народу, включаючи програмування та моніторинг демократії та прав людини.

Поки що в США точаться дискусії про те, чи можна законно передати Україні конфісковані активи росіян.

Загалом зараз в американському суспільстві точаться дискусії щодо можливості примусової конфіскації заарештованого майна Росії, тому що деякі переконані, що чинне законодавство США дозволяє лише заморожувати, а не продавати іноземну власність під час міжнародної кризи. На додаток до юридичних перешкод експерти стверджують, що це може змусити країни неохоче зберігати свої резерви в доларах, побоюючись, що в майбутніх конфліктах Сполучені Штати і їхні союзники конфіскують кошти.

[ + – ] У Європі поки що лише шукають способи узаконити конфіскацію російських активів із подальшою їх передачею Україні Фото: Валдис Домбровскис

Прецеденти конфіскації майна країн Сполучених Штатів

Афганістан. 11 лютого 2022 року президент США видав Указ про те, що всі активи Центрального банку Афганістану заблоковані та мають бути негайно переведені на консолідований рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка для підтримки добробуту народу Афганістану, а також частина коштів буде використана для компенсації жертвам тероризму, скоєного представниками Афганістану, за наслідками судового розгляду.

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Іран. У 2012 році президент Сполучених Штатів видав Executive Order 13599, яким заблокував усі активи — "майно та майнові права" — уряду Ірану, включаючи активи Центрального банку Ірану (Bank Markazi) та фінансових установ, що належать або контролюються Іраном, якщо такі активи перебувають у межах юрисдикції США або "в межах володіння або контролю будь-якої особи Сполучених Штатів, включаючи будь-яку іноземну філію". Так активи Ірану й іранських держустанов, включаючи Bank Markazi, підлягали виконавчим розглядам у різних справах у Сполучених Штатах чи за кордоном і були розподілені між кредиторами за рішенням суду. Щодо цих подій станом на 2022 рік на розгляді Міжнародного Суду ООН перебуває справа за заявою Ірану.

Канада готується передати заморожені активи РФ на гуманітарні цілі

Зараз у Канаді підготовлено законопроєкт (BILL S-217: the Frozen Assets Repurposing Act), який дозволить вилучити заморожені активи та передати їх гуманітарним групам чи іноземним урядам. Законопроєкт пройшов два читання в Сенаті, розглядаються поправки до нього.

Метою цього Закону є встановлення режиму, за допомогою якого певне майно, пов'язане з міжнародними порушеннями прав людини, яке заарештовано, заморожено чи конфісковано відповідно до канадського законодавства, може бути перепрофільовано.

ЄС може дозволити вилучати активи через порушення санкцій

25 травня 2002 року Європейська Комісія прийняла пропозицію для Директиви, яка дозволить конфіскувати активи російських олігархів, які намагаються порушити обмежувальні заходи, наприклад, переміщуючиЄС або змінюючи право власності на їхнє майно. Хоча така Директива не передбачає автоматичної конфіскації всіх активів осіб, які перебувають у свої яхти за межі списку обмежувальних заходів ЄС, вона дозволить конфіскацію активів, пов'язаних із порушенням санкцій. Наразі ця пропозиція на розгляді Ради ЄС.

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Але деякі країни-члени скептично ставляться до спроб фінансування відновлення України за допомогою заарештованих активів із огляду на необхідність захисту належного процесу та захисту прав власності.

Німецькі чиновники зазначають, що пов'язана із санкціями експропріація вимагатиме зміни Конституції країни, яка гарантує приватну власність. Загалом остаточна позиція європейських країн тільки формується.