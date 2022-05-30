Обвал чи ріст. Що буде з цінами на нерухомість через війну

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Чи вкладати гроші в український ринок нерухомості? На жаль, ця війна похитнула віру в надійність збереження власних коштів у квадратних метрах. Але водночас більшість людей відкрили для себе нові характеристики під час купівлі нерухомості. Тепер для українців важлива геолокація об'єкта: щоб він знаходився на безпечній території та якомога далі від мілітарних об'єктів. А ще — близько до західного кордону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

До 24 лютого в країні спостерігали значне зростання певних сегментів нерухомості, серед яких лідером був житловий. Комерційний та торговий мали дещо менший попит, а складський та індустріальний плетуться у хвості. Зараз очевидно, що доля всієї економіки України повною мірою залежить від того, як і коли закінчиться війна. Проте точно можна сказати, що до кінця року ринок нерухомості не зможе відновитися до тих показників, які були до початку повномасштабної війни. Але позитивним фактором є те, що у столичному регіоні поодинокі компанії поступово відновлюють свої будівельні проєкти та будмайданчики починають "оживати". Але таких компаній є одиниці, і тому ще рано говорити про якусь тенденцію.

Важливо

Продаж відкритий. Як оформити угоду з купівлі квартири чи будинку

На Заході, зокрема у Львові –- ситуація краща, але люди все одно не готові інвестувати гроші в проєкти, які добудують найраніше через пів року. Пояснюють: все через швидкоплинність змін та невизначеність. Те саме і на ринку нерухомості в Одесі. Якщо місяць тому там була позитивна динаміка, то зараз через постійні обстріли міста ринок завмер. Втім, будівництво в межах програм із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб або тих, хто втратив житло, внаслідок агресії північного сусіда не заморожували. А дозволи на будівництво таких об'єктів можна отримати під час війни за спрощеною процедурою.

[ + – ] До повномасштабної війни в Києві йшло активне будівництво Фото: Getty Images

Щодо Києва, то можна припустити, що ціни протягом перших пів року/року впадуть як мінімум на 30-40%. Особливо це стосується недорогих об'єктів, які купували з метою подальшого здавання їх в оренду. Навіть зараз, коли столиця вже начебто "оживає", порожніми залишаються понад 40% таких квартир, а ціни на оренду впали більше ніж на половину. В Одесі ситуація буде схожою, але позитивна динаміка може відновитись перед курортним сезоном 2023 року. А ось у Львівському регіоні, як і на всьому західному напрямку, ще в січні та лютому ціни на орендовану нерухомість зросли на 20%. Якщо бойові дії затягнуться довше за вересень, ціни там зростуть щонайменше ще на 20-30%.

Крім того, багато бізнес-напрямків та сегментів, особливо консалтинг, які були ключовими орендарями офісних площ, зараз знаходяться просто у вакуумі, і тому змушені скорочувати витрати. ІТ-сектор різними шляхами закрив свої потреби в розміщенні працівників (наприклад, забезпечили релокацію за кордон, до рекреаційних закладів на заході, або навіть перемістили невеликі команди до присадибних будинків), тому спочатку будуть дуже обережні в поверненні до попередніх локацій. Вважаю, що ставки оренди до кінця року в сегменті офісної нерухомості можуть відновитись лише на 50%-70% (у преміумсегментах).

[ + – ] ЖК "Нова Англія" відновила будівельні роботи Фото: Фокус

Про ринок торгової нерухомості зараз важко говорити, оскільки головний їхній споживач — ритейл-компанії — переживають особливо важкі часи.

Більшість рантьє цього сегмента вважають прийнятною ситуацію, коли орендарі покривають тільки так звані OPEX (operational expenditure, дослівно — операційні витрати або витрати на утримання) і сплачують оренду. Про нові проєкти цього сегменту поки не йдеться.

Вони можуть з'явитися в західних чи інших регіонах, де будуватимуть нове постійне житло для внутрішньо переміщених осіб, але ця перспектива стане актуальнішою не раніше, ніж за пів року.

Важливо

Шалений попит та здорожчання: що відбувається на ринку оренди житла в Україні (інфографіка)

Відома всім приказка говорить: "не було б щастя, але нещастя допомогло". Так можна сказати й щодо логістично-промислового спрямування нерухомості, яке до війни майже не розвивалося. А поодинокі проєкти будував ритейл для власних потреб, тому вони становили менш як відсоток від усіх площ цього сегменту. Проте, враховуючи релокацію бізнесу на захід України, в цьому напрямку спостерігається досить значне пожвавлення: це стосується реновації чи реінкарнації занедбаних потужностей так званого радянського чи пострадянського періоду.

Спостерігається розвиток нових проєктів у вигляді індустріальних парків. Як мінімум три такі зараз уже в активній фазі. Орендні ставки наявної нерухомості та потужностей зросли. Вакантність теж суттєво знизилася. І зараз багато територіальних громад йдуть назустріч бізнесу та створюють максимально сприятливі умови для цього з наданням певних пільг та канікул зі сплати місцевих податків та зборів. Також цей напрямок дуже перспективний з урахуванням розбудови глобальних споживчих ланцюжків.

Важливо розуміти участь України в забезпеченні продовольством усієї планети, і саме в цьому напрямі передбачається зростання цього сегменту нерухомості. Не залишиться поза увагою й інфраструктурна та мілітарна складові ринку нерухомості.

Сподіваємося, що з приходом іноземних партнерів (патронів) із відновлення наших регіонів прийде культура прозорих тендерів на ці роботи та запрацюють інструменти вільного ринку. Але запорукою активного відновлення економіки та сектору нерухомості та будівництва будуть чіткі меседжі від іноземних партнерів та реальні кейси з інвестицій в об'єкти на нашій території.