Як отримати компенсацію збитків від Росії

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Основні принципи та керівні положення, що стосуються права на правовий захист та відшкодування збитків жертвам грубих порушень міжнародних норм у галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, затверджено Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 2005 року. Там зазначили: повне та ефективне відшкодування (reparation) включає наступні форми:

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реституцію (повернення майна, звільнення особи тощо),

компенсацію (матеріальної шкоди, втраченої вигоди, моральної шкоди тощо),

реабілітацію,

сатисфакцію (наприклад, судові та адміністративні санкції щодо винних),

гарантії неповторення.

Відповідно до цих принципів, жертви грубих порушень міжнародного права та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права мають отримати повне та ефективне відшкодування.

Як це було: історія репарацій

Репарації — це виплати однією державою іншій після закінчення воєнного конфлікту, призначені для компенсації збитків, завданих під час війни. Такі виплати протягом століть були основним та чи не єдиним механізмом компенсацій стороні-переможцю. Водночас досить тривалим у часі. Наприклад, Німеччина закінчила виплату репарацій за Версальським договором, укладеним після Першої світової війни, лише у 2010 році.

Довгий час вважалося, що репарації працюють за схемою "держава-держава", проте пізніше увійшла до історії тенденція платити репарації конкретним особам. Так, наприклад, лідери єврейської громади брали участь у переговорах щодо німецько-ізраїльської угоди про репарації 1952 року. Внаслідок цього кошти були перераховані як державі Ізраїль, так і безпосередньо постраждалим.

Репарації: які варіанти

Одним зі способів встановлення репарацій може бути мирна угода, яка встановить, крім іншого, розмір репарацій та подальшу добровільну виплату репарацій країною-агресором.

Іншим шляхом отримання відшкодування може бути створення багатосторонньої комісії, як Компенсаційна комісія Організації Об'єднаних Націй (КК ООН), яка створена для визначення та виплати репарацій за втрати та збитки, заподіяні внаслідок незаконного вторгнення Іраку та окупації Кувейту у 1990-1991 роках.

[ + – ] Виплати репарацій Кувейту завершені через 31 рік — у лютому 2022 року

З метою відшкодування збитків створено компенсаційний фонд, який поповнювався коштом надходжень, отриманих від експортного продажу іракської нафти та нафтопродуктів. Цей відсоток спочатку встановлений Радою безпеки ООН лише на рівні 30%. 9 лютого 2022 року ця комісія нарешті виконала свій мандат після 31-го року роботи.

Третім способом отримання репарацій є ініціювання судових процесів через міжнародні судові органи, спеціально створені трибунали та національні суди.

Якою може бути практика Міжнародного суду ООН з репарацій

9 лютого 2022 року Міжнародний суд виніс своє рішення щодо репарації у збройній діяльності на території Конго (Демократична Республіка Конго проти Уганди), яким присудив репарації в сумі, яка була набагато меншою, ніж просив заявник. При присудженні розміру відшкодування суд значною мірою покладався на міркування справедливості, але що означає Суду справедливість, залишається за дужками.

Взагалі використання конструкції "глобальної суми" може здатися зручною методологією, коли індивідуальні твердження в заяві про масові звірства неможливо встановити через брак доказів, але метод "глобальної суми" за своєю природою неточний, і результат може навіть приблизно не покривати фактичну шкоду.

Український сценарій: як може діяти Україна для отримання виплат від РФ

20 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський описав механізм, який Україна пропонує за репараціями: підписання багатостороннього договору та створення спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

Для України важливо, щоб у результаті враховувалися збитки кожного українця, кого торкнулися дії країни-агресора, і щоб кожен отримав компенсацію

На основі договору російські кошти та майно, що перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані та направлені до спеціально створеного фонду, з якого після всіх постраждалих від російської агресії зможуть отримати відповідну компенсацію.

Вважаю саме такий вихід із ситуації щодо відшкодування збитків найсприятливішим, адже він найкраще враховує індивідуальні збитки кожної приватної особи.

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