Как получить компенсацию ущерба от России

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Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба жертвам грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, утверждены Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 2005 года. Там отметили: полное и эффективное возмещение (reparation) включает следующие формы:

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реституцию (возврат имущества, увольнение личности и т.п.),

компенсацию (материального вреда, упущенной выгоды, морального вреда и т.п.),

реабилитацию,

сатисфакцию (например, судебные и административные санкции в отношении виновных)

гарантии неповторения.

Согласно этим принципам, жертвы грубых нарушений международного права и серьезных нарушений международного гуманитарного права должны получить полное и эффективное возмещение.

Как это было: история репараций

Репарации — это выплаты одним государством другому после окончания военного конфликта, предназначенные для компенсации ущерба, причиненного во время войны. Такие выплаты на протяжении веков были основным и едва ли не единственным механизмом компенсаций стороне-победителю. В то же время достаточно длительным во времени. К примеру, Германия закончила выплату репараций по Версальскому договору, заключенному после Первой мировой войны, только в 2010 году.

Долгое время считалось, что репарации работают по схеме "государство-государство", однако позже вошла в историю тенденция платить репарации конкретным лицам. Так, например, лидеры еврейской общины принимали участие в переговорах по немецко-израильскому соглашению о репарациях 1952 года. В результате средства были перечислены, как государству Израиль, так и непосредственно пострадавшим.

Репарации: какие есть варианты

Одним из способов установления репараций может быть мирное соглашение, которое установит, кроме прочего, размер репараций и последующую добровольную выплату репараций страной-агрессором.

Другим путем получения возмещения может быть создание многосторонней комиссии, как Компенсационная комиссия Организации Объединенных Наций (УК ООН), которая была создана для определения и выплаты репараций за потери и убытки, причиненные в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации Кувейта в 1990-1991 годах.

[ + – ] Выплаты репараций Кувейту были завершены через 31 год - в феврале 2022 года

С целью возмещения ущерба был создан компенсационный фонд, который пополнялся за счет поступлений, полученных от экспортных продаж иракской нефти и нефтепродуктов. Этот процент первоначально был установлен Советом безопасности ООН на уровне 30%. 9 февраля 2022 года эта комиссия, наконец, выполнила свой мандат после 31-го года работы.

Третьим способом получения репараций является инициирование судебных процессов через международные судебные органы, специально созданные трибуналы и национальные суды.

Какой может быть практика Международного суда ООН по репарациям

9 февраля 2022 года Международный суд вынес свое решение о репарации в вооруженной деятельности на территории Конго (Демократическая Республика Конго против Уганды), которым присудил репарации в сумме, которая была гораздо меньше, чем просил заявитель. При присуждении размера возмещения суд в значительной степени возлагался на соображение справедливости, но что означает для Суда справедливость, остается за скобками.

Вообще, использование конструкции "глобальной суммы" может показаться удобной методологией, когда индивидуальные утверждения в заявлении о массовых зверствах невозможно установить из-за нехватки доказательств, но метод "глобальной суммы" по своей природе неточен, и результат может даже приблизительно не покрывать фактический вред.

Украинский сценарий: как может действовать Украина для получения выплат от РФ

20 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский описал механизм, который Украина предлагает по репарациям: подписание многостороннего договора и создание специальной международной комиссии, которая будет рассматривать обращения как физических, так и юридических лиц.

Для Украины важно, чтобы в итоге учитывался ущерб каждого украинца, кого затронули действия страны-агрессора, и чтобы каждый получил компенсацию

На основе договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого после все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

Считаю именно такой выход из ситуации относительно возмещения ущерба наиболее благоприятным, ведь он наилучшим образом учитывает индивидуальный ущерб каждого частного лица.

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