Не тратьте деньги впустую. Почему еще не время восстанавливать разрушенную инфраструктуру

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Как-то утихли разговоры о планах Маршалла и о планах восстановления. По крайней мере, в доступном мне пространстве. Правильно утихли.

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Чтобы что-то восстанавливать, необходимо не только понимать, что и как восстанавливаем – здесь, очевидно, еще нет общественного или экономического консенсуса. Кто-то говорит, нужно сделать, как было с металлургией и химзаводами, но только в других местах. Кто-то говорит, что надо строить какую-то новую отраслевую экономику, без фокуса на том, что было до вторжения или даже до независимости. Дебаты, много прений.

Но этого мало. Чтобы что-то восстанавливать, нужно, чтобы оно перестало разрушаться. А оно не прекращает. Ракеты прилетают каждый день, и куда прилетит следующая, в какой супермаркет или завод, никто не знает.

Капексы, то есть капитальные инвестиции, строительство чего-то нового, никто в наших текущих условиях делать не будет делать. Релокация имеющихся мощностей — это максимум.

Это я к тому, что нам больше нужны средства на поддержку экономики. На языке финансистов это называется опексы, то есть операционные расходы. Или, переводя на уровень страны, средства для финансирования потребностей ВСУ (армия без денег не воюет, равно как без личного состава или без оружия или техники, это все надо, если чего-то одного нет, излишек другого не поможет), для пенсий и социалки.

Мне кажется, получение средств на текущие расходы должно быть главным фокусом в коммуникации с иностранными партнерами и со своими. На поддержку, не на восстановление.

Текущие расходы — это не только здесь и сейчас, это и на осень и особенно на зиму, на запасы топлива, газа, смазочных масел, на гарантии поставок электричества и на все остальное, что, кроме физического наличия, требует еще и денег, много денег.

Своими силами мы, к сожалению, не справимся. Налогов, акцизов и пошлин, сколько их не повышай, не хватит даже на социалку с пенсиями, там уже нужно не менее 100 млрд грн в месяц, хорошо, если мы соберем 70-80 млрд грн.

Капексы и восстановление хорошо, но сейчас важнее опексы, потому что зима близко.

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