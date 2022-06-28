Кейс Денисовой. Почему все-таки хорошо, что его вскрыли

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История с Людмилой Денисовой отрефлексирована в первую очередь на уровне профессиональных сообществ, с точки зрения профстандартов. Журналистам важно оценить качество журналистской и редакторской работы — достаточно ли оно высоко, чтобы претендовать на столь далекоидущие политические последствия.

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Психологам важно оценить условия и этичность психологической помощи, которая предоставлялась под зонтиком Омбудсмена — она во благо конкретным людям и обществу в целом, или нет.

Даже политики по-своему отрефлексировали этот кейс, приняв не самое однозначное решение об отставке Омбудсмена во время войны. Не уверена, что эту отставку следует понимать именно как способ купировать нежелательное поведение публичных лиц во время войны, но в совокупности с публикацией в УП ее теперь можно понимать и так. Поэтому я считаю этот кейс важным и скорее полезным.

Даже если российская пропаганда получила совершенно даром новый сюжет для своих говнопередач — и что? Они и без таких сюжетов нормально разжигали ненависть к Украине, и будут продолжать это делать.

Даже если приверженцы позиции "не все так однозначно" получили дополнительный аргумент в свою копилку — и что? Они вцепились в "неоднозначность" не потому, что хотят сохранить объективную оптику, а потому что психологически им легче и приятнее присоединиться к агрессору, и они будут держаться этого полюса силы, пока там есть сила.

Так что нет большой трагедии в том, что Украина стала выглядеть чуть хуже в глазах стороннего наблюдателя. Русские от этого лучше выглядеть уже не станут. Ни сегодня, и, надеюсь, никогда.

Будет трагедия, если мы, как общество, разучимся извлекать уроки из собственных ошибок и решим, что факапы — неизбежные на любой войне — лучше скрывать, чем предотвращать.

Потому что самые гнусные преступления людей, которые принимают решения, происходят не в момент совершения ими первой ошибки — неприятной для самооценки, но не смертельной — а когда они решают ее скрыть любой ценой. Цена как правило непомерно высока.

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ПВО для Украины. Что нужно сделать, чтобы сбивать крылатые ракеты России

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