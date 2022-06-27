Денисова на допросе признала, что придумывала страшные истории об изнасилованиях, — УП

По информации журналистов, правоохранительные органы не смогли подтвердить случаи, о которых говорила экс-омбудсмен. Как оказалось, Людмила Денисова услышала эти истории от своей дочери.

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на допросе в прокуратуре признала, что рассказывала придуманные истории об изнасилованиях детей оккупантами. Об этом пишет в своем расследовании об увольнении омбудсмена "Украинская правда".

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Как стало известно, правоохранительные органы попытались подтвердить ужасные случаи сексуального насилия, в том числе маленьких детей, со стороны российских военных, о которых не единожды говорила Денисова на посту уполномоченной. Одним из таких резонансных заявлений стал ее пост в социальных сетях о двухлетних близнецах в Херсонской области, которые якобы умерли после изнасилования. "Однако вся эта работа оказалась напрасной" — пишут журналисты.

Европейские партнеры также обращались к украинским правоохранительным органам с просьбой предоставить доказательства изнасилований, о которых заявлялось в СМИ и соцсетях.

Накануне своего увольнения Денисова на допросе призналась, что все эти истории она узнавала от своей дочки. Дело в том, что еще в марте омбудсмен при поддержке ЮНИСЕФ запустила горячую линию психологической помощи для украинцев в условиях войны. Ее координатором стала дочь Денисовой Александра Квитко. Однако деятельность линии поддержки сразу назвали непрозрачной, на это обратили внимание даже сотрудники офиса уполномоченной. В целом никто не знал, кто и когда звонит по указанным телефонам и фиксируются ли эти звонки каким-либо образом.

Во время допроса Денисова якобы не смогла вспомнить, беседовала ли она с другими психологами этой горячей линии, кроме своей дочери. Прокурорам она сказала, что всего лишь "хотела победы для Украины".

Александру Квитко также несколько раз вызывали на допрос. Стало известно, что на линии работает пять профессиональных психологов. По словам Квитко, за полтора месяца работы они приняли более тысячи звонков. из них 450 якобы касались изнасилования детей. Тем не менее, по официальной выписке на телефоны поступило всего 92 звонка.

Дочь Денисовой во время допроса также не смогла предоставить никакой подробной информации: кто звонил и к каким врачам отправляли пострадавших.

"УП" не смогли получить комментарии самой Денисовой и ее дочери для статьи.

Напомним, 31 мая Верховная Рада поддержала отставку Уполномоченного парламента по правам человека Людмилы Денисовой. За увольнение омбудсмена свои голоса отдали 234 народных депутата.

В тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что бывшая омбудсмен Людмила Денисова не передавала следователям материалы относительно изнасилований, совершенных российскими военнослужащими в Украине. По ее словам, вместо этого, бывший омбудсмен отправляла письма с нормами международного законодательства, которые нарушали российские военнослужащие.

Сама Денисова назвала свое увольнение "политической расправой" из-за напряженных отношений с Офисом президента.