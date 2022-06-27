Денісова на допиті визнала, що вигадувала страшні історії про зґвалтування, — УП

За інформацією журналістів, правоохоронні органи не змогли підтвердити випадки, про які говорила ексомбудсмен. Як з'ясувалося, Людмила Денісова почула ці історії від своєї дочки.

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на допиті в прокуратурі визнала, що розповідала вигадані історії про зґвалтування дітей окупантами. Про це пише у своєму розслідуванні про звільнення омбудсмена "Українська правда".

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Як стало відомо, правоохоронні органи спробували підтвердити жахливі випадки сексуального насильства, зокрема маленьких дітей, з боку російських військових, про які неодноразово говорила Денісова на посаді уповноваженої. Однією з таких резонансних заяв став її допис у соціальних мережах про дворічних близнюків у Херсонській області, які нібито померли після зґвалтування. "Однак уся ця робота виявилася марною", — пишуть журналісти.

Європейські партнери також зверталися до українських правоохоронних органів із проханням надати докази зґвалтувань, про які заявлялося у ЗМІ та соцмережах.

Напередодні свого звільнення Денісова на допиті зізналася, що всі ці історії вона дізнавалась від своєї доньки. Справа в тому, що ще в березні омбудсмен за підтримки ЮНІСЕФ запустила гарячу лінію психологічної допомоги для українців в умовах війни. Її координатором стала дочка Денісової Олександра Квітко. Однак діяльність лінії підтримки одразу назвали непрозорою, на це звернули увагу навіть уповноважені співробітники офісу. Загалом ніхто не знав, хто і коли дзвонить за вказаними телефонами і чи фіксуються ці дзвінки хоч якось.

Під час допиту Денісова нібито не змогла згадати, чи розмовляла вона з іншими психологами цієї гарячої лінії, окрім своєї дочки. Прокурорам вона сказала, що лише "хотіла перемоги для України".

Олександру Квітко також кілька разів викликали на допит. Стало відомо, що на лінії працює п'ять професійних психологів. За словами Квітко, за півтора місяці роботи вони прийняли понад тисячу дзвінків, із них 450 нібито стосувалися зґвалтування дітей. Проте, за офіційною випискою на телефони надійшло лише 92 дзвінки.

Дочка Денісової під час допиту також не змогла надати жодної докладної інформації: хто дзвонив і до яких лікарів відправляли постраждалих.

"УП" не змогли отримати коментарі самої Денісової та її дочки для статті.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада підтримала відставку Уповноваженої парламенту з прав людини Людмили Денісової. За звільнення омбудсмена свої голоси віддали 234 народні депутати.

У той же день генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що колишня омбудсмен Людмила Денісова не передавала слідчим матеріали щодо зґвалтувань, здійснених російськими військовослужбовцями в Україні. За її словами, натомість колишній омбудсмен надсилала листи з нормами міжнародного законодавства, які порушували російські військовослужбовці.

Сама Денісова назвала своє звільнення "політичною розправою" через напружені стосунки з Офісом президента.