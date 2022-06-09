Політична розправа: Денісова розповіла журналістам, за що її звільнили

Колишня омбудсмен стверджує, що мала "напружені стосунки" з Офісом Президента. А "спусковим гачком" у її звільненні послужила її позиція щодо закону про олігархів.

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Колишня омбудсмен та уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, яку парламент відправив у відставку 31 травня, в інтерв'ю виданню "Бабель" розповіла про своє звільнення. За її словами, це був акт політичної розправи, а "спусковим гачком" стала її позиція щодо закону про олігархів.

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"Майже з 2020 року я мала обмежений зв'язок з Офісом Президента, щоб розв'язувати питання, які потребували бачення високопосадовців. Я думаю, що таким спусковим гачком (для звільнення) стала моя позиція щодо так званого законопроєкту про боротьбу з олігархами", — заявила Денісова.

Ексомбудсмен стверджує, що її позиція щодо цього закону викликала обурення, оскільки не співпадала з позицією високопосадовців із фракції "Слуга народу".

Денісова також розповіла, що її співпраця з Офісом Президента була дуже напруженою. За її словами, вона намагалася безрезультатно потрапити з важливих питань до президента Володимира Зеленського, хоча за законом її мали б прийняти негайно, щоб доповісти про ситуацію з правами людини в Україні.

"Так, ми підтримуємо, що ви робите на посаді уповноваженого, як дбаєте про права. Ми вам повідомимо про можливу зустріч", — процитувала Денісова відповідь на її запит з Офісу Президента.

Критика діяльності Денісової в медіапросторі

Колишня омбудсмен також прокоментувала звинувачення в її бік щодо характеру її роботи в медіа, де, за словами критиків, вона надто концентрувалася на сексуальних злочинах російських військовослужбовців.

Денісова розповіла, що їй достовірно відомо про ці злочини, а відповідні матеріали та докази сексуального насильства перебувають у Генпрокуратурі.

"До нас зверталися на гарячу лінію. Наприклад, 8 квітня звернулася людина і надала відео про 40 зґвалтованих дітей. Діти перебувають у Польщі. Ми передали це до Генпрокуратури, в них усі ці матеріали є", — заявила Денісова.

Вона все ще переконана, що про сексуальні злочини ЗС РФ потрібно було говорити. Денісова продовжує стверджувати, що Росія систематично та з особливою жорстокістю робить різні форми насильства проти українського народу

"Це їхня тактика проти українського народу. Інформацію про це я отримувала безпосередньо від психологів, які працювали в проєкті ЮНІСЕФ", — додала вона.

Зазначимо, що в мережі з'явилося звернення представників українських медіаресурсів, у якому вони висловили занепокоєння щодо публічних висловлювань Денісової щодо сексуальних злочинів російських солдатів.

У зверненні наголошено, що такі гучні заяви повинні обов'язково мати підтвердження висновками судово-медичної експертизи, і навіть у цьому випадку кожне слово має бути зважене та ретельно підібране.

"Ми стурбовані тим, щоб українські медіа не стали лише майданчиком для поширення "жахливих подробиць" про сексуальні злочини під час війни замість того, щоб служити голосами на підтримку збору доказів у відповідних кримінальних справах та справедливого покарання", — йшлося у зверненні.

Нагадаємо, 31 травня генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що колишня омбудсмен Людмила Денісова не передавала слідчим матеріали щодо зґвалтувань, скоєних російськими військовослужбовцями в Україні. За її словами, натомість колишній омбудсмен надсилала листи з нормами міжнародного законодавства, які порушували російські військовослужбовці.