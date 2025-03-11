Причиною стали уламки ракети Маска: у Польщі відправили у відставку президента POLSA

За даними ЗМІ, міністри почали обговорювати звільнення голови космічного агентства після події, яка сталася наприкінці лютого. Вирішальним для Гжегожа Врохну став електронний лист з неправильною адресою.

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Очільника Польського космічного агентства POLSA Гжегожа Врохну звільнили. Про це з посиланням на Міністерство розвитку і технологій 11 березня повідомили у RMF24.

У міністерстві причиною відставки назвали "порушення у виконанні завдань, пов'язаних з управлінням агентством". Зазначається, що чиновники вже розглядають кандидатів на посаду.

Ще 20 лютого журналісти інформували, що Міністерство національної оборони вимагає вжити максимальних заходів стосовно Врохну. Неофіційно повідомлялось, що серед варіантів — звільнення.

Причиною стало те, що керівник космічного агентства некоректно повідомив інші держустанови про американську ракету Falcon 9. Ракета мільярдера Ілона Маска вранці 19 лютого згоріла над Польщею, а її уламки впали в кількох місцях на території країни.

Польські Міноборони та Центр безпеки уряду дізнались про подію від журналістів. Виявилось, що POLSA надіслало відповідне попередження, але вказало неправильну електронну адресу. Тоді, за інформацією ЗМІ, міністр національної оборони попросив колегу, очільника Міністерства розвитку і технологій знайти спосіб звільнити Врохну.

Окрім того, чиновники розкритикували зміст самого повідомлення. У Міністерстві захисту навколишнього середовища та технологій заявили, що звіт про ситуацію "нічим не відрізнявся" від надісланих раніше і не показував рівня ризику. У Міністерстві сільського господарства та розвитку сільських територій також зазначили, що надана POLSA інформація "не відображала оцінку ситуації" і "могла ввести громадську думку в оману".

Нагадаємо, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на погрози щодо відключення України від Starlink. Він нагадав, скільки коштують ці послуги, і хто за них платить.

На заяву відреагував керівник Держдепу США Марко Рубіо, порадивши сказати "дякую" і заговоривши про поразку України у війні. Сам мільярдер Ілон Маск назвав польського чиновника "маленькою людиною".