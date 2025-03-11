Причиной стали обломки ракеты Маска: в Польше отправили в отставку президента POLSA

По данным СМИ, министры начали обсуждать увольнение главы космического агентства после события, которое произошло в конце февраля. Решающим для Гжегожа Врохну стало электронное письмо с неправильным адресом.

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Главу Польского космического агентства POLSA Гжегожа Врохну уволили. Об этом со ссылкой на Министерство развития и технологий 11 марта сообщили в RMF24.

В министерстве причиной отставки назвали "нарушения в выполнении задач, связанных с управлением агентством". Отмечается, что чиновники уже рассматривают кандидатов на должность.

Еще 20 февраля журналисты информировали, что Министерство национальной обороны требует принять максимальные меры в отношении Врохну. Неофициально сообщалось, что среди вариантов — увольнение.

Причиной стало то, что руководитель космического агентства некорректно сообщил другим госучреждениям об американской ракете Falcon 9. Ракета миллиардера Илона Маска утром 19 февраля сгорела над Польшей, а ее обломки упали в нескольких местах на территории страны.

Польские Минобороны и Центр безопасности правительства узнали о событии от журналистов. Оказалось, что POLSA прислало соответствующее предупреждение, но указало неправильный электронный адрес. Тогда, по информации СМИ, министр национальной обороны попросил коллегу, главу Министерства развития и технологий найти способ освободить Врохну.

Кроме того, чиновники раскритиковали содержание самого сообщения. В Министерстве защиты окружающей среды и технологий заявили, что отчет о ситуации "ничем не отличался" от присланных ранее и не показывал уровня риска. В Министерстве сельского хозяйства и развития сельских территорий также отметили, что предоставленная POLSA информация "не отражала оценку ситуации" и "могла ввести общественное мнение в заблуждение".

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на угрозы об отключении Украины от Starlink. Он напомнил, сколько стоят эти услуги, и кто за них платит.

На заявление отреагировал руководитель Госдепа США Марко Рубио, посоветовав сказать "спасибо" и заговорив о поражении Украины в войне. Сам миллиардер Илон Маск назвал польского чиновника "маленьким человеком".