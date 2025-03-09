"Молчи, маленький человек": в США ответили на заявление Сикорского о Starlink в Украине (фото)

Люди из администрации Трампа отреагировали на заявления главы МИД Польши Сикорского. Если госсекретарь Рубио отрицал эту информацию, то Илон Маск прибегнул к откровенным грубостям в адрес главы польской дипломатии.

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Глава Государственного департамента США Марко Рубио отреагировал на заявление его коллеги из Польши Радослава Сикорского об угрозах отключить терминалы спутниковой связи Starlink в Украине. Свой ответ американский политик написал в X.

Глава Госдепа США назвал информацию об отключении "выдумками" и напомнил Сикорскому, что никто "не угрожал отключить Украину от Starlink".

Ответ Рубио на заявление Сикорского (скриншот с X)

"И скажите "спасибо", потому что без Starlink Украина бы эту войну давно проиграла и россияне сейчас были бы на границе с Польшей", — написал Рубио.

В ответ Сикорский поблагодарил госсекретаря за ответ и подтверждение о дальнейшей работе терминалов спутниковой связи.

"Спасибо, Марко, за подтверждение того, что храбрые воины Украины могут рассчитывать на жизненно важный интернет-сервис. Вместе Европа и Соединенные Штаты могут помочь достичь справедливого мира", — ответил в комментариях Сикорский.

В то же время на сообщение главы польской дипломатии отреагировал бизнесмен Илон Маск. Он в грубой форме ответил на заявление Сикорского и назвал того "маленьким человеком".

"Молчи, маленький человек. Вы платите лишь незначительную часть стоимости. Сейчас Starlink нечем заменить", — написал свой ответ Маск.

Маск грубо ответил главе польской дипломатии (фото: скриншот с X)

Ранее стало известно, что ЕС ищет альтернативу Starlink в Украине. Журналисты указывают, что ведущие поставщики спутниковой связи в ЕС готовы расширить свои мощности. Однако эксперты говорят, что быстро заменить терминалы Starlink не получится по двум ключевым причинам.

Впоследствии сообщалось, что Польша готова разорвать контракт со Starlink, если Маск отключит связь для Украины. Интернет от Starlink, которым пользуется Украина, оплачивает Министерство цифровизации Польши. Его стоимость составляет около 50 млн долларов США.