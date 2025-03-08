ЕС ищет альтернативу Starlink в Украине: четыре компании проявляют интерес, — FT

Журналисты указывают, что ведущие поставщики спутниковой связи в ЕС готовы расширить свои мощности. Однако эксперты говорят, что быстро заменить терминалы Starlink не получится по двум ключевым причинам.

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Руководство Европейского Союза активно ведет переговоры с ведущими компаниями поставщиками спутниковой связи, которые могли бы стать альтернативой Starlink в Украине на тот случай, если владелец компании американский миллиардер Илон Маск захочет отключить терминалы. Об этом сообщает издание Financial Times.

Журналисты пишут, что сейчас предложением европейских чиновников заинтересовались четыре компании — люксембургская SES, испанская Hisdesat, британская Viasat, которая владеет спутниковыми системами Inmarsat, и французская Eutelsat/OneWeb. В комментарии для FT они сообщили, что действительно ведутся переговоры с правительствами и институциями ЕС о поставках услуг спутниковой связи для Украины.

Генеральный директор SES Адель Аль-Салех подчеркнул, что его компания "уже предоставляет соответствующие услуги" для Украины, однако заинтересована в расширении своих возможностей. В британской Viasat также подтвердили представителям СМИ, что могут удовлетворить потребности Украины, потому что имеют соответствующие мощности, а в ближайшее время они вырастут.

В то же время журналисты пишут, что несмотря на энтузиазм компаний-поставщиков спутниковой связи, есть несколько важных аспектов. Один из ключевых параметров — количество терминалов, которых сейчас европейские компании имеют значительно меньшее количество, чем у Starlink.

Представитель консалтинговой компании AnalysysMason Палерм Серра указывает, что сейчас ни одна из компаний в ЕС не способна "обеспечить такой объем услуг", а даже если объединены все возможности ЕС, это не позволит "сравниться с возможностями Starlink".

Вторым аспектом является скорость замены терминалов. Сейчас, по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в эксплуатации сегодня находится более 40 тысяч терминалов, которыми пользуются не только военные, но и больницы, бизнес и гуманитарные организации.

Ранее сообщалось, что французский оператор Eutelsat готов заменить Starlink в Украине. Сеть OneWeb Eutelsat насчитывает более 600 спутников на орбите на высоте 1200 километров над землей. 7000 спутников Starlink находятся ниже, на расстоянии 550 километров.

Впоследствии стало известно, что эксперт назвал единственную альтернативу интернету для ВСУ вместо Starlink. По словам Сергея Флеша, скорость спутникового интернета OneWeb сопоставима со Starlink, однако тарифы значительно выше для частных лиц.