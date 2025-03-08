ЄС шукає альтернативу Starlink в Україні: чотири компанії проявляють інтерес, — FT

Журналісти вказують, що провідні постачальники супутникового зв'язку в ЄС готові розширити свої потужності. Однак експерти кажуть, що швидко замінити термінали Starlink не вийде через дві ключові причини.

Related video

Керівництво Європейського Союзу активно веде перемовини з провідними компаніями постачальниками супутникового зв'язку, які могли б стати альтернативою Starlink в Україні на той випадок, якщо власник компанії американський мільярдер Ілон Маск захоче відключити термінали. Про це повідомляє видання Financial Times.

Журналісти пишуть, що наразі пропозицією європейських чиновників зацікавилися чотири компанії — люксембурзька SES, іспанська Hisdesat, британська Viasat, яка володіє супутниковими системами Inmarsat та французька Eutelsat/OneWeb. У коментарі для FT вони повідомили, що справді тривають перемовини з урядами й інституціями ЄС щодо постачання послуг супутникового зв'язку для України.

Генеральний директор SES Адель Аль-Салех підкреслив, що його компанія "вже надає відповідні послуги" для України, однак зацікавлена в розширенні своїх можливостей. В британській Viasat також підтвердили представникам ЗМІ, що можуть задовольнити потреби України, бо мають відповідні потужності, а найближчим часом вони зростуть.

Водночас журналісти пишуть, що попри ентузіазм компаній-постачальників супутникового зв'язку, є кілька важливих аспектів. Один з ключових параметрів є кількість терміналів, яких наразі європейські компанії мають значно меншу кількість, ніж у Starlink.

Представник консалтингової компанії AnalysysMason Палерм Серра вказує, що наразі ні одна з компаній у ЄС не здатна "забезпечити такий обсяг послуг", а навіть якщо об'єднані всі можливості ЄС, це не дозволить "зрівнятися з можливостями Starlink".

Другим аспектом є швидкість заміни терміналів. Наразі, за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, в експлуатації сьогодні перебуває понад 40 тисяч терміналів, якими користують не тільки військові, а й лікарні, бізнес та гуманітарні організації.

Раніше повідомлялося, що французький оператор Eutelsat готовий замінити Starlink в Україні. Мережа OneWeb Eutelsat налічує понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 кілометрів над землею. 7000 супутників Starlink знаходяться нижче, на відстані 550 кілометрів.

Згодом стало відомо, що експерт назвав єдину альтернативу інтернету для ЗСУ замість Starlink. За словами Сергія Флеша, швидкість супутникового інтернету OneWeb можна порівняти зі Starlink, проте тарифи значно вищі для приватних осіб.