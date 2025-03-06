"Треба кілька місяців": французький оператор Eutelsat готовий замінити Starlink в Україні, — Bloomberg

Мережа OneWeb Eutelsat налічує понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 кілометрів над землею. 7000 супутників Starlink знаходяться нижче, на відстані 550 кілометрів.

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Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications SA заявив, що переговори з Європейським Союзом щодо заміни Starlink Ілона Маска в Україні. Компанія вже деякий час працює в Україні і готова повністю замінити американський Starlink в найближчі кілька місяців. Про це пише видання Bloomberg.

"Сьогодні нас усі запитують: "Чи можете ви замінити велику кількість терміналів Starlink в Україні", і ми розглядаємо це", — сказала головна виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке.

За її словами, компанія вже працює в Україні і зараз має там тисячі терміналів, але не всі в мережі. Вона веде переговори з постачальниками щодо надання терміналів військового класу та стандартних терміналів, і для того, щоб забезпечити 40 000, знадобиться "кілька місяців". Приблизно стільки терміналів Starlink використовується в Україні.

За словами Бернеке, Eutelsat потребуватиме фінансової та матеріально-технічної підтримки, щоб швидко збільшити кількість терміналів в Україні.

Мережа OneWeb Eutelsat налічує понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 кілометрів над землею. 7000 супутників Starlink знаходяться нижче, на відстані 550 кілометрів. Нижча орбіта означає, що потрібно більше супутників, щоб покрити земну кулю, і вони мають коротший термін служби, але це також забезпечує швидше з’єднання та краще підходить для зв’язку.

Цього тижня акції Eutelsat Communications SA зросли більш ніж утричі, що стало найбільшим дводенним приростом французького супутникового оператора в історії після того, як політики Європейського Союзу пообіцяли збільшити витрати на оборону, а США призупинили допомогу Україні.

Акції Eutelsat злетіли днями на 123% до 4,50 євро, а о 13:31 у Парижі зросли на 97%. Зростання відбулося після зростання на 68% у понеділок.

Нагадаємо, що 4 березня повідомлялося, що Європейська комісія з’ясовує, як вона може допомогти Україні забезпечити пропускну здатність супутникового зв’язку зважаючи можливість США припинити доступ Києва до мережі Starlink. У ЄС заявили про розробку альтернативи Starlink.

22 лютого видання Reuters повідомляло, що США погрожують відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink, якщо Київ не погодиться на американські умови щодо угоди про рідкоземельні копалини.