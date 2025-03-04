"Старанно працюємо": в Європі почали розробляти альтернативу Starlink

Європа розробляє альтернативне рішення — так званий GovSatCom, який є об'єднанням і спільним використанням існуючих супутникових можливостей у європейських країнах.

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Європейська комісія з’ясовує, як вона може допомогти Україні забезпечити пропускну здатність супутникового зв’язку зважаючи можливість США припинити доступ Києва до мережі Starlink. У ЄС заявили про розробку альтернативи Starlink. Про це повідомляє Politico.

Речник Комісії Томас Реньє сказав, що Київ уже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom — об’єднану мережу існуючих національних урядових супутникових можливостей ЄС — і IRIS², нову групу, яка має запрацювати лише у 2030-х роках.

"Комісія продовжуватиме свої контакти з Україною в цьому відношенні", — сказав Реньє.

Депутат Європарламенту від French Renew Крістоф Грудлер у своєму листі повідомив виконавчому органу ЄС, що він повинен терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС може запропонувати Україні" замість Starlink.

"Що стосується Starlink, ми зараз старанно працюємо над супутниковою системою IRIS 2. Вона повністю функціонуватиме лише до 2030 року. А поки що ми розробляємо альтернативне рішення — так званий GovSatCom, який є об'єднанням і спільним використанням існуючих супутникових можливостей у державах-членах. Україна висловила свою зацікавленість у перевагах GovSatCom, і зараз ми вивчаємо це питання", — сказав Томас Реньє.

Нагадаємо, що за словами українських військових, Україні вже раніше відключали доступ до Starlink, тому в ЗСУ є альтернативні варіанти зв'язку.

Нагадаємо, 22 лютого видання Reuters повідомляло, що США погрожують відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink, якщо Київ не погодиться на американські умови щодо угоди про рідкоземельні копалини.