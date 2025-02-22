Маск відреагував на інформацію про відключення Starlink в Україні: подробиці

За словами українських військових, Україні вже раніше відключали доступ до Starlink, тому в ЗСУ є альтернативні варіанти зв'язку.

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Радник президента США Трампа, мільярдер і власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив про те, що не відключатиме Україні доступ до супутникової системи Starlink. Відповідний пост він написав в мережі Х.

"Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як традиційні брехуни в новинах", – йдеться в повідомленні.

Реакція Ілона Маска на інформацію про відключення Starlink

Відключення Starlink в Україні: що відомо

Нагадаємо, 22 лютого видання Reuters повідомляло, що США погрожують відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink, якщо Київ не погодиться на американські умови щодо угоди про рідкоземельні копалини. Журналісти з посиланням на власні джерела повідомляли, що перемовники з боку США тиснуть на українців, вимагаючи доступу до українських корисних копалин і як один із важелів тиску розглядається можливість відключення країни від Starlink.

У Силах оборони готові до того, що Ілон Маск може вимкнути Україні Starlin. Подібні випадки вже були раніше й українські захисники навчилися, як виходити з таких ситуацій. Відключення Starlink буде болючим, але не смертельним, до того ж через такі проблеми зі зв'язком українці шукали допомоги у Німеччини та у Швеції.

В ЗСУ розуміли та працювали над створенням альтернативних каналів зв'язку ще від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022. Серед підрозділів ЗСУ вже існує система захищеного інтернет-зв'язку, яким можна користуватися на фронті.