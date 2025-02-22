Маск отреагировал на информацию об отключении Starlink в Украине: подробности

По словам украинских военных, Украине уже ранее отключали доступ к Starlink, поэтому у ВСУ есть альтернативные варианты связи.

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Советник президента США Трампа, миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что не будет отключать Украине доступ к спутниковой системе Starlink. Соответствующий пост он написал в сети Х.

"Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как традиционные лжецы в новостях", — говорится в сообщении.

Реакция Илона Маска на информацию об отключении Starlink

Отключение Starlink в Украине: что известно

Напомним, 22 февраля издание Reuters сообщало, что США угрожают отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink, если Киев не согласится на американские условия по соглашению о редкоземельных ископаемых. Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщали, что переговорщики со стороны США давят на украинцев, требуя доступа к украинским полезным ископаемым и как один из рычагов давления рассматривается возможность отключения страны от Starlink.

В Силах обороны готовы к тому, что Илон Маск может выключить Украине Starlin. Подобные случаи уже были раньше и украинские защитники научились, как выходить из таких ситуаций. Отключение Starlink будет болезненным, но не смертельным, к тому же из-за таких проблем со связью украинцы искали помощи у Германии и в Швеции.

В ВСУ понимали и работали над созданием альтернативных каналов связи еще с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Среди подразделений ВСУ уже существует система защищенной интернет-связи, которой можно пользоваться на фронте.