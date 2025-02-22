"Все понимали": в ВСУ рассказали, как будут действовать на случай отключения Starlink (видео)

Эксперты говорят, что в ВСУ понимали и работали над созданием альтернативных каналов связи еще с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. В то же время в СНБО говорят, что сейчас рисков отключения Starlink нет.

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Украинские военные заявляют, что Силы обороны не потеряют стабильную связь на фронте несмотря на информацию западных СМИ о возможном отключении Starlink. Об этом рассказал эксперт по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестов.

По словам военного, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ понимали, что опора на исключительно коммерческие виды связи является ненадежной. Именно поэтому в Силах обороны изначально начали создавать альтернативные каналы связи — от радиорелейки до оптоволоконных линий до LTE-модемов.

"Все начальники полков, бригад, батальонов выстраивают альтернативные каналы связи. [...] Все понимают, что Starlink могут отключить, и поэтому не делают ставку на него", — рассказывает "Флеш".

Он добавляет, что актуальным Starlink является для пилотов БПЛА, поскольку через него происходят трансляции и целеуказания для дронов. Однако военный указывает, что в случае вероятного отключения, связь между подразделениями не будет прервана, ведь сейчас альтернативные системы коммуникаций работают на различных направлениях, включая операцию Сил обороны в Курской области РФ.

Мнение эксперта также разделяет украинский военный Станислав Бунятов. Он указывает, что среди подразделений ВСУ уже существует система защищенной интернет-связи, которой можно пользоваться на фронте.

"К нему можно подключать разного типа дроны, даже программировать под мобильную станцию свои "голые" сим-карты. Просто все долго чешутся и будут думать за это, когда старлинк отрыгнет", — написал представитель ВСУ.

Также информацию об отключении Starlink прокомментировали в СНБО. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что сейчас связь через эти коммерческие спутники не планируют отключать.

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых — не отключают. Во-вторых — есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", — написал Коваленко.

Ранее сообщалось мнение эксперта о последствиях отключения Starlink для Украины. Украинские военные уже сталкивались с проблемами связи Starlink, в частности во время атак морскими дронами объектов в Крыму, когда он выключался в "неудобный" момент.

Впоследствии стало известно, что Украину отключат от Starlink, если не подпишет соглашение о редкоземельных ископаемых. По данным источников Reuters, Украине сказали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не предоставит доступ американцам к собственным редкоземельным ископаемым.