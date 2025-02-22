"Всі розуміли": в ЗСУ розповіли, як діятимуть на випадок вимкнення Starlink (відео)

Експерти кажуть, що в ЗСУ розуміли та працювали над створенням альтернативних каналів зв'язку ще від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022. Водночас у РНБО кажуть, що наразі ризиків відключення Starlink немає.

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Українські військові заявляють, що Сили оборони не втратять стабільний зв'язок на фронті попри інформацію західних ЗМІ про можливе відключення Starlink. Про це розповів експерт з військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестов.

За словами військового, українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ розуміли, що опора на винятково комерційні види зв'язку є ненадійним. Саме тому в Силах оборони від початку почали створювати альтернативні канали зв'язку — від радіорелейки до оптоволоконних ліній до LTE-модемів.

"Всі начальники полків, бригад, батальйонів вибудовують альтернативі канали зв'язку. […] Всі розуміють, що Starlink можуть відключити, і тому не роблять ставку на нього", — розповідає "Флеш".

Він додає, що актуальним Starlink є для пілотів БПЛА, оскільки через нього відбуваються трансляції та цілевказання для дронів. Однак військовий вказує, що у випадку ймовірного відключення, зв'язок між підрозділами не буде перервано, адже наразі альтернативні системи комунікацій праюють на різноманітних напрямках, включно з операцією Сил оборони в Курській області РФ.

Думку експерта також поділяє український військовий Станіслав Бунятов. Він вказує, що серед підрозділів ЗСУ вже існує система захищеного інтернет-зв'язку, яким можна користуватися на фронті.

"До нього можна підключати до нього різного типу дрони, навіть програмувати під мобільну станцію свої "голі" сім-картки. Просто всі довго чухаються і будуть думати за це, коли старлінк відригне", — написав представник ЗСУ.

Також інформацію про відключення Starlink прокоментували в РНБО. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що наразі зв'язок через ці комерційні супутники не планують відключати.

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше — не відключають. По-друге — є альтернативні речі, які на фронті працюють", — написав Коваленко.

Раніше повідомлялося думку експерта про наслідки відключення Starlink для України. Українські військові вже стикалися з проблемами зв'язку Starlink, зокрема під час атак морськими дронами об'єктів у Криму, коли він вимикався у "незручний" момент.

Згодом стало відомо, що Україну відключать від Starlink, якщо не підпише угоду про рідкоземельні копалини. За даними джерел Reuters, Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не надасть доступ американцям до власних рідкоземельних копалин.