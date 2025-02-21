"Уже вимикав": експерт пояснив, що буде, якщо Маск відключить Україні Starlink (відео)

Українські військові вже стикалися з проблемами зв'язку Starlink, зокрема, під час атак морськими дронами обєктів в Криму, коли він вимикався у "незручний" момент.

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У Силах оборони готові до того, що Ілон Маск може вимкнути Україні Starlink, оскільки такі випадки вже були раніше і українські захисники навчилися, як виходити з таких ситуацій. Про це в коментарі "Еспресо" розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

За його словами, вимкнення Starlink буде боляче, але не смертельно.

"Якщо нас позбавлять користування зв'язку Starlink, то це небезпечна історія, але не скажу, що смертельна. Ми раніше могли зауважити, що почалися різні проблеми з Starlink ще з осені 2022 року. І можна навіть "дякую" Маску, бо перші невдачі наших морських дронів — коли він у незручний момент вимикав "старлінки". Відповідно, до цього моменту були докладені певні зусилля диверсифікації", — розповів він.

Експерт зауважив, що через такі проблеми зі зв'язком українці почали шукати вихід — шукали допомоги у Німеччини, яка надавала свої супутникові термінали, у Швеції, яка теж допомогала з цим паралельно з бронетехнікою.

"Тобто за ці два роки було достатньо часу диверсифікуватися відносно Starlink, і така робота була проведена. Якщо вимкнуть, буде боляче і неприємно, але не смертельно, і Маску це нічого не дасть", — прокоментував військовий експерт.

Нагадаємо, що популярний американський письменник Стівен Кінг після тривалого мовчання несподівано повернувся у соцмережу X. Вже у наступному своєму дописі письменник, який підтримує Україні, жорстко висловився про Дональда Трампа та Ілона Маска.