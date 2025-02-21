"Зрадник і путінолюб": Стівен Кінг повернувся в соцмережу Х з критикою Трампа і Маска

"Король жахів" вважає, що колишній Twitter "став гіршим, ніж будь-коли". За його словами, "це більше не місце для спілкування, а орган пропаганди, міністерство правди Джорджа Орвелла".

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Популярний американський письменник Стівен Кінг після тривалого мовчання несподівано повернувся у соцмережу X (Twitter). У листопаді минулого року він оголосив, що залишає платформу, однак у четвер, 20 лютого, вперше за три місяці опублікував свій перший допис.

"Я повернувся! Сумували за мною?", — написав Кінг.

Вже у наступному своєму дописі письменник, який підтримує Україні, жорстко висловився про президента США Дональда Трампа та підприємця Ілона Маска.

"Просто хотів сказати, що Трамп – зрадник і путінолюб. Ілона це стосується вдвічі більше!", — зазначив Кінг.

Цей допис вже зібравши 4 мільйони переглядів і 173 тисячі вподобайок.

Після цього письменник зробив допис у Threads, в якому зазначив, що Twitter "став гіршим, ніж будь-коли". За його словами, "це більше не місце для спілкування, а орган пропаганди, міністерство правди Джорджа Орвелла".

Фото: Скриншот

Попри свою відсутність у X, Кінг залишався активним на платформі Threads, де неодноразово висловлював підтримку Україні. Він також розкритикував заяви Трампа на адресу президента Зеленського.

"Заяви Трампа про те, що 1. Україна розпочала війну і 2. Зелінський — диктатор: це подвійне мислення Джорджа Орвелла в кращому його виконанні. Для довідки: Росія вторглася в Україну, і вибори в Україні були відкладені, поки країна перебуває у стані війни", — писав він.

Кінг розкритикував Трампа після заяв на адресу Зеленського Фото: Скриншот

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Стівен Кінг оголосив, що залишає платформу X і назвав її "занадто токсичною".

У травні 2024 року Стівен Кінг заявив, що, на його думку, Володимир Зеленський та Володимир Путін повинні зустрітися в поєдинку