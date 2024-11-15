"Занадто токсично": Стівен Кінг залишає соцмережу Маска Х

Письменник заперечує, що Ілон Маск вигнав його, і каже, що він приєднується до конкуруючої соцмережі Threads, створеної Марком Цукербергом.

Стівен Кінг оголосив, що залишає X (Twitter) Ілона Маска, назвавши платформу "занадто токсичною". Посилаючись на конкуруючу платформу, запущену Meta Марка Цукерберга, він додав: "Підписуйтесь на мене в Threads, якщо хочете". Раніше платформу покинули багато великих видань і компаній. Про це повідомляє видання The Guardian, яке раніше цього тижня також покинуло колишній Twitter.

У повідомленні на X автор "Сяйва" і "Втечі з Шоушенка" написав: "Я йду з Twitter. Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною". У Х у нього було понад 7 мільйонів підписників.

Пост Стівена Кінга Фото: Скриншот

Цього тижня The Guardian заявила, що припинить публікувати на X, посилаючись на побоювання з приводу токсичного контенту на платформі. Німецький футбольний клуб St Pauli, акторка Джеймі Лі Кертіс, американський тележурналіст Дон Лемон та іспанська газета La Vanguardia також оголосили, що більше не публікуватимуться на платформі Маска.

13 листопада Стівен Кінг заперечував, що називав власника X Ілона Маска "новою першою леді Трампа" або що найбагатша людина у світі, палкий прихильник Дональда Трампа, вигнав його із соцмережі, на що сам Маск відповів: "Привіт, Стіве!"

77-річний Кінг уже конфліктував із Маском через право власності на платформу. Незабаром після того, як Маск завершив поглинання сайту за 44 млрд доларів у 2022 році, коли він був відомий як Twitter, Кінг пригрозив покинути платформу після повідомлення про те, що вона стягуватиме з користувачів 20 доларів за збереження синьої галочки верифікації.

"20 доларів на місяць, щоб зберегти свій синій чек? Та хрін із ним, вони повинні мені платити. Якщо це буде запроваджено, я зникну", — написав він.

Кінг також дорікав Маску під час президентської передвиборчої кампанії, під час якої генеральний директор Tesla використовував свій акаунт для підтримки кандидатури Трампа. Відповідаючи на заяву Маска на X про те, що кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс "хоче порушити конституцію", Кінг написав: "Це смішно. Як завжди".

Днем раніше видання The Guardian заявило, що більше не буде публікувати матеріали зі своїх офіційних акаунтів, вказавши на "часто тривожний контент", розміщений на Х.

St Pauli, команда вищого дивізіону німецької Бундесліги, у четвер оголосила, що більше не користуватиметься Х, назвавши його "машиною ненависті". La Vanguardia, четверта за кількістю читачів газета Іспанії, також заявила, що припинить публікувати матеріали на X, оскільки він став "відлунням-камерою" для дезінформації та теорій змови.

Центр з протидії цифровій ненависті також вийшов з X цього тижня, пославшись на зміни в положеннях і умовах сайту, згідно з якими всі юридичні спори, пов'язані з новими правилами платформи, розглядатимуться в штаті Техас, що, на думку CCDH, піде на користь Маску.

Компанія-конкурент X, Bluesky, додала понад 1 мільйон нових користувачів після виборів у США і має майже 15 мільйонів користувачів по всьому світу, збільшивши кількість на шість мільйонів за два місяці.

Нагадаємо, Ілон Маск напередодні відвідав пишну вечірку Дональда Трампа, на якій також були присутні Сильвестр Сталлоне і навіть президент Бразилії Хав'єр Мілей.