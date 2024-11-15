"Слишком токсично": Стивен Кинг покидает соцсеть Маска Х

Писатель отрицает, что Илон Маск выгнал его, и говорит, что он присоединяется к конкурирующей соцсети Threads, созданной Марком Цукербергом.

Стивен Кинг объявил, что покидает X (Twitter) Илона Маска, назвав платформу "слишком токсичной". Ссылаясь на конкурирующую платформу, запущенную Meta Марка Цукерберга, он добавил: "Подписывайтесь на меня в Threads, если хотите". Ранее платформу покинули многие крупные издания и компании. Об этом сообщает издание The Guardian, которое ранее на этой неделе также покинуло бывший Twitter.

В сообщении на X автор "Сияния" и "Побега из Шоушенка" написал: "Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной". В Х у него было более 7 миллионов подписчиков.

Пост Стивена Кинга Фото: Скриншот

На этой неделе The Guardian заявила, что прекратит публиковать на X, ссылаясь на опасения по поводу токсичного контента на платформе. Немецкий футбольный клуб St Pauli, актриса Джейми Ли Кертис, американский тележурналист Дон Лемон и испанская газета La Vanguardia также объявили, что больше не будут публиковаться на платформе Маска.

13 ноября Стивен Кинг отрицал, что называл владельца X Илона Маска "новой первой леди Трампа" или что самый богатый человек в мире, ярый сторонник Дональда Трампа, выгнал его из соцсети, на что сам Маск ответил: "Привет, Стив!"

77-летний Кинг уже конфликтовал с Маском из-за права собственности на платформу. Вскоре после того, как Маск завершил поглощение сайта за 44 млрд долларов в 2022 году, когда он был известен как Twitter, Кинг пригрозил покинуть платформу после сообщения о том, что она будет взимать с пользователей 20 долларов за сохранение синей галочки верификации.

"20 долларов в месяц, чтобы сохранить свой синий чек? Да хрен с ним, они должны мне платить. Если это будет введено, я исчезну", — написал он.

Кинг также упрекал Маска во время президентской предвыборной кампании, в ходе которой генеральный директор Tesla использовал свой аккаунт для поддержки кандидатуры Трампа. Отвечая на заявление Маска на X о том, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис "хочет нарушить конституцию", Кинг написал: "Это смешно. Как обычно".

Днем ранее издание The Guardian заявило, что больше не будет публиковать материалы со своих официальных аккаунтов, указав на "часто тревожный контент", размещенный на Х.

St Pauli, команда высшего дивизиона немецкой Бундеслиги, в четверг объявила, что больше не будет пользоваться Х, назвав его "машиной ненависти". La Vanguardia, четвертая по читаемости газета Испании также заявила, что прекратит публиковать материалы на X, поскольку он стал "эхо-камерой" для дезинформации и теорий заговора.

Центр по противодействию цифровой ненависти также вышел из X на этой неделе, сославшись на изменения в положениях и условиях сайта, согласно которым все юридические споры, связанные с новыми правилами платформы, будут рассматриваться в штате Техас, что, по мнению CCDH, пойдет на пользу Маску.

Компания -конкурент X, Bluesky, добавила более 1 миллиона новых пользователей после выборов в США и имеет почти 15 миллионов пользователей по всему миру, увеличив количество на шесть миллионов за два месяца.

Напомним, Илон Маск накануне посетил пышную вечеринку Дональда Трампа, на которой также присутствовали Сильвестр Сталлоне и даже президент Бразилии Хавьер Милей.