Президент Аргентины Хавьер Милей и Сильвестр Сталлоне посетили пышную вечеринку Трампа (фото)

47-й президент США устроил прием в своем имении в Флориде, куда были приглашены исключительно его близкие друзья и соратники.

Дональд Трамп устроил звездную вечеринку в Мар-а-Лаго, своем имении в Флориде, 14 ноября, на которую были приглашены такие гости, как находящийся под огнем критики кандидат на пост генерального прокурора Мэтт Гетц и сам Сильвестр Сталлоне. Об этом пишет Daily Mail.

Сильвестр Сталлоне на вечеринке Дональда Трампа

Будущий президент выступил с речью на конференции "Америка прежде всего", которая в последние пару дней собрала звезд консервативного движения на его шикарном курорте Палм-Бич, штат Флорида.

"С нашей страной происходят вещи, которых мы не видели годами", — сказал Трамп, заявив, что эти события стали следствием его победы на выборах и сообщил о "новых рекордах на фондовом рынке".

Затем избранный президент обратился с предложением к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

"Господин спикер, я думаю, важно, может быть, вам следует принять законопроект. Вы должны начать мой срок с 5 ноября… потому что рынок взлетел до небес, энтузиазм удвоился", — заявил Трамп.

Избранный президент был представлен актером Сильвестром Сталлоне, который назвал его "мифическим персонажем" и сказал, что гости присутствовали при встрече со "вторым Джорджем Вашингтоном".

Избранный президент также сообщил некоторые новости, объявив, что губернатор Южной Дакоты Даг Бергум будет возглавлять Министерство внутренних дел.

68-летний Бергум представил себя как традиционного, делового консерватора. Он баллотировался против Трампа на пост президента от Республиканской партии, а затем ушел и стал верным сторонником Трампа, появляясь на благотворительных мероприятиях и выступая за Трампа по телевидению.

Также в Мар-а-Лаго был замечен Роберт Ф. Кеннеди-младший с женой и актрисой Шерил Хайнс. Кеннеди обменялся любезностями с кандидатом на пост генерального прокурора Мэттом Гетцем и его женой Джинджер, которая поддерживает своего мужа, когда он сталкивается с вновь всплывшими обвинениями в сексуальных домогательствах.

Такер Карлсон за столом с Робертом Кеннеди-младшим и Дональдом Трампом-младшим Фото: Соцсети

Дональд Трамп выдвинул Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность главы департамента здравоохранения и социальных служб. Это вызвало волну критики, так как Кеннеди-младший выступал против вакцинирования во время пандемии коронавируса. Кеннеди объединил усилия с Трампом и пообещал "сделать американцев снова здоровыми" после того, как отказался от своей собственной президентской кампании. Эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что его участие в здравоохранении и медицинской инфраструктуре США может иметь разрушительные последствия.

Трамп также снова пошутил о своей новой дружбе с Илоном Маском.

"Я верю в высокий IQ, и его IQ настолько высок, насколько это вообще возможно. Какую работу он делает. Ему нравится это место, я не могу выгнать его отсюда! Ему нравится это место", — сказал Трамп.

Трамп также отпраздновал свою полную победу, которая дает ему неограниченную власть, поскольку республиканцы контролируют обе палаты Конгресса.

"Я не победил, победил народ. Великие люди нашей страны победили в голосовании", — сказал он.

Он также поблагодарил и поздравил президента Аргентины Хавьера Милея, которого он назвал "парнем из MAGA".

Илон Маск, Хавьер Милей и Дональд Трамп Фото: Manuel Adorni/X

Милей стал первым иностранным лидером, встретившимся с избранным президентом после его победы на выборах в США на прошлой неделе. "Мир стал намного лучше, а ветры свободы дуют намного сильнее", — сказал Милей после выборов в США.

Он назвал победу Трампа 5 ноября "величайшим политическим возвращением за всю историю, бросившим вызов политическому истеблишменту даже с риском для собственной жизни".

Напомним, ранее Фокус писал о Пите Хегсете, которого Дональд Трамп хочет сделать новым министром обороны США, и о его татуировках, из-за которых его когда-то отстранили от участия в инаугурации Джо Байдена.