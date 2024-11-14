Deus Vult, крест и винтовка: что означают татуировки нового главы Пентагона Пита Хегсета

Ведущий Fox News Пита Хегсет в свое время не участвовал в инаугурации Джо Байдена из-за обилия татуировок, которые сочли "экстремистскими".

Пит Хегсет, телеведущий, который будет командовать самой мощной армией в мире и ее ядерным оружием, был выбран Дональдом Трампом на пост министра обороны США. Он покрыт татуировками, и многие из них уже стали причиной споров. 44-летний Пит Хегсет начал украшать свое тело тату лишь недавно после того, как отец отговорил его делать их в юном возрасте. В 2021 году его отстранили от охраны Джо Байдена во время инаугурации — из-за иерусалимского креста на груди. Что значат татуировки Пита Хегсета, пишет Daily Mail.

Пит Хегсет служил в Афганистане и Ираке, он обладатель двух медалей Бронзовая звезда. Это четвертая по значимости боевая награда в Вооруженных силах США, выдается за героизм на поле боя, была учреждена Франклином Рузвельтом во время Второй мировой войны. Пит Хегсет также служил в заливе Гуантанамо на Кубе, и ранее был главой организации Concerned Veterans for America — группы, поддерживаемой консервативными миллиардерами Чарльзом и Дэвидом Кохами.

Но славится Хегсет также своими многочисленными татуировками, количество которых уже около дюжины и продолжает пополняться. Его назначение — одно из самых неожиданных в новом кабинете Трампа, но это не первый раз, когда он вызывает споры.

Пит Хегсет во время службы в армии Фото: Instagram Pete Hegseth

В 2021 году Хегсет входил в состав Национальной гвардии Миннесоты, вызванной в округ Колумбия для охраны Джо Байдена во время его инаугурации, но затем ему было приказано уйти в отставку — предположительно, из-за татуировки на груди в виде иерусалимского креста. По словам Хегсета, "из-за татуировки мое подразделение Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, сочло меня экстремистом, и мне отменили приказ охранять инаугурацию Байдена".

Говорят, что Хегсет подружился с Дональдом Трампом во время регулярных появлений избранного президента в шоу на Fox News. И 45-го президента татуировки Пита Хегсета не смущали.

Хегсет заявил, что сделал первую татуировку спонтанно, когда его жена Джен решила сделать небольшую татуировку на левом бицепсе. Большая часть его боди-арта символизирует его христианскую веру, американский патриотизм и историю его службы в армии США.

Иерусалимский крест

Самая заметная татуировка Хегсета — большой Иерусалимский крест на правой стороне груди. Крест состоит из большого христианского креста, окруженного четырьмя меньшими крестами в каждом квадранте.

Иерусалимский крест на груди Пита Хегсета Фото: Instagram Pete Hegseth

Это многовековой символ, история которого восходит к XIII веку, когда он использовался в качестве символа Иерусалимского королевства во время Крестовых походов. В XXI веке крест стал вызывать все больше споров из-за его предполагаемой связи с христианским национализмом.

"Deus Vult" на его бицепсе

В переводе с латыни — "Бог желает этого". Эта фраза возникла во время Первого крестового похода как боевой клич христиан. В последние годы эту фразу также переняли крайние правые группы.

Пит Хегсет на митинге Фото: Instagram Pete Hegseth

Книга Хегсета "Американский крестовый поход", где он описывает исследование того, какой была бы Америка без американского идеала, также заканчивается фразой "Deus Vult".

Крест и меч на предплечье

Другая христианская иконография на его руке включает крест и меч, проходящий через него. Это представляет стих из Евангелия от Матфея 10:34 из Библии: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч".

Пит Хегсет Фото: Instagram Pete Hegseth

Это была первая татуировка Пита Хегсета, которую он сделал во время отпуска с семьей.

Символ Хи-Ро

У Хегсета также есть символ Хи-Ро, хризма или хрисмон на плече. Это буквы греческого алфавита: хи (которая выглядит как X) и ро (которая выглядит как P). Они также являются первыми двумя буквами имени Христа на греческом языке. Монограмма была ранним символом, использовавшимся для обозначения христиан. Исторически наиболее известно использование хрисмона для лабарума — древнеримского военного штандарта. Император Константин Великий ввел его в войсках после того, как увидел на небе знамение креста накануне битвы у Мульвийского моста.

"Мы, народ" и 1775 на предплечье

Многие татуировки Хегсета посвящены американскому патриотизму. На предплечье у него написано "Мы, народ" (We the people), что является первой строкой конституции.

Татуировки Пита Хегсета Фото: Instagram Pete Hegseth

Над этой татуировкой у него дата 1775 римскими цифрами — тот самый год, когда началась Американская война за независимость.

13 звезд

Локоть Пита Хегсета окружен 13 звездами, что, возможно, является отсылкой к звездам на флаге Бетси Росс — одном из первых флагов, созданных для представления США и предшественнике современного звездно-полосатого флага.

Змея с надписью "Join or Die"

У него также есть татуировка в виде культовой змеи "Join or Die" на предплечье. Это самое раннее известное графическое изображение колониального союза, созданное колонистами в колониальной Америке.

Змея с надписью "Join or Die" Фото: Instagram Pete Hegseth

Карикатура, предположительно нарисованная самим Бенджамином Франклином в 1754 году, была опубликована в Pennsylvania Gazette. На ней изображена змея, разрубленная на восемь сегментов, а не на 13 колоний, при этом Новая Англия включена в одну, Делавэр является частью Пенсильвании, а Джорджия полностью отсутствует.

Спустя два десятилетия, во время Американской революции, он стал символом колониальной свободы.

Американский флаг и снайперская винтовка на плече

У него также есть современное изображение нынешнего флага США со снайперской винтовкой в нижней части звездно-полосатого флага.

Татуировки Пита Хегсета Фото: Instagram Pete Hegseth

Эта татуировка может быть отсылкой ко второй поправке, ярым сторонником которой является Хегсет.

Нашивка пехотного полка

Одна из самых больших татуировок Пита Хегсета расположена чуть ниже плеча — это нашивка 187-го пехотного полка армии США, в котором служил Хегсет. Это было подразделение планерной пехоты во время Второй мировой войны, которое позже сражалось в Корейской войне в составе воздушно-десантной полковой боевой группы. Полк также сражался в более поздних войнах, таких как Вьетнамская война, война в Персидском заливе и война в Ираке.

В интервью изданию Big Lead Пит Хегсет рассказал, что планирует покрыть всю руку татуировками, а затем "устоять перед соблазном" сделать еще больше.

Что известно о назначении Пита Хегсета

Назначение Трампом Пита Хегсета на пост министра обороны вызвало резкое осуждение со стороны многих в Вашингтоне, а один из защитников ветеранов назвал его "наименее квалифицированным кандидатом на пост министра обороны в истории".

Пит Хегсет с гранатометом Фото: Instagram Pete Hegseth

Трамп заявил: "С Питом у руля враги Америки предупреждены — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит. Никто не сражается усерднее за войска, и Пит будет мужественным и патриотичным поборником нашей политики "Мир через силу". Его назначение может принести радикальные перемены в армию, поскольку телеведущий яростно выступает против программ "пробужденного" разнообразия и роли женщин в боевых действиях. Он также поддержал помилование военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях.

В недавнем выступлении на канале Fox News Хегсет ясно дал понять, что, по его мнению, Белый дом Джо Байдена управляется "пропалестинскими миллениалами".

"Израиль собирается обрушить ад на ХАМАС. Израиль собирается начать настоящую войну. Израиль будет складывать тела штабелями, потому что Нетаньяху не тратит время попусту", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал, что миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами будут распоряжаться бюджетом США и экономить деньги в Департаменте, который создадут специально для них.