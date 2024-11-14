Deus Vult, хрест і гвинтівка: що означають татуювання нового глави Пентагону Піта Гегсета

Ведучий Fox News Піта Гегсет свого часу не брав участі в інавгурації Джо Байдена через велику кількість татуювань, які визнали "екстремістськими".

Піт Гегсет, телеведучий, який командуватиме найпотужнішою армією у світі та її ядерною зброєю, був обраний Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США. Він укритий тату, багато з яких уже стали причиною суперечок. 44-річний Піт Гегсет почав прикрашати своє тіло татуюваннями лише нещодавно, після того як батько відмовив його робити це в юному віці. І 2021 року Пітера відсторонили від охорони Джо Байдена під час інавгурації — через єрусалимський хрест на грудях. Що означають татуювання Піта Гегсета, пише Daily Mail.

Піт Гегсет служив в Афганістані та Іраку, володар двох медалей Бронзова зірка. Це четверта за значущістю бойова нагорода в Збройних силах США, її видають за героїзм на полі бою, заснована Франкліном Рузвельтом під час Другої світової війни. Піт Гегсет також служив у затоці Гуантанамо на Кубі, а раніше був главою організації Concerned Veterans for America — групи, яку підтримують консервативні мільярдери Чарльз і Девід Кохи.

Але славиться Гегсет також своїми численними татуюваннями, кількість яких уже досягла дюжини і продовжує поповнюватися. Його призначення — одне з найнесподіваніших у новому кабінеті Трампа, але це не вперше, коли це зумовлює суперечки.

Піт Гегсет під час служби в армії Фото: Instagram Pete Hegseth

У 2021 році Гегсет входив до складу Національної гвардії Міннесоти, викликаної до округу Колумбія для охорони Джо Байдена під час його інавгурації, але потім йому наказали піти у відставку, ймовірно, через тату на грудях у вигляді єрусалимського хреста. За словами Гегсета, "через татуювання мій підрозділ Національної гвардії у Вашингтоні, округ Колумбія, визнав мене екстремістом, тож мені скасували наказ охороняти інавгурацію Байдена".

Подейкують, що Гегсет подружився з Дональдом Трампом під час регулярних появ обраного президента в шоу на Fox News. І 45-го президента татуювання Піта Гегсета не бентежили.

Гегсет заявив, що зробив перше татуювання спонтанно, коли його дружина Джен вирішила зробити невелике татуювання на лівому біцепсі. Велика частина його бодіарту символізує його християнську віру, американський патріотизм та історію його служби в армії США.

Єрусалимський хрест

Найпомітніше татуювання Гегсета — великий Єрусалимський хрест на правому боці грудей. Хрест складається з великого християнського хреста, оточеного чотирма меншими хрестами в кожному квадранті.

Єрусалимський хрест на грудях Піта Гегсета Фото: Instagram Pete Hegseth

Це багатовіковий символ, історія якого сягає XIII століття, коли його використовували як символ Єрусалимського королівства під час Хрестових походів. У XXI столітті хрест став викликати дедалі більше суперечок через його ймовірний зв'язок із християнським націоналізмом.

"Deus Vult" на його біцепсі

У перекладі з латині — "Бог бажає цього". Ця фраза виникла під час Першого хрестового походу як бойовий клич християн. Останніми роками цю фразу також перейняли крайні праві групи.

Піт Гегсет на мітингу Фото: Instagram Pete Hegseth

Книга Гегсета "Американський хрестовий похід", де він описує дослідження того, якою була б Америка без американського ідеалу, також закінчується фразою "Deus Vult".

Хрест і меч на передпліччі

Інша християнська іконографія на його руці містить хрест і меч, що проходить через нього. Це репрезентує вірш із Євангелія від Матвія 10:34 з Біблії: "Не думайте, що Я прийшов принести мир на землю; не мир прийшов Я принести, а меч".

Піт Гегсет Фото: Instagram Pete Hegseth

Це було перше татуювання Піта Гегсета, яке він зробив під час відпустки з родиною.

Символ Хі-Ро

У Гегсета також є символ Хі-Ро, хризма або хрисмон на плечі. Це літери грецького алфавіту: хі (яка має вигляд X) і ро (тобто P). Вони також є першими двома літерами імені Христа грецькою мовою. Монограма була раннім символом, що використовувався для позначення християн. Історично найвідомішим є використання хрисмона для лабарума — давньоримського військового штандарта. Імператор Костянтин Великий запровадив його у військах, після того як побачив на небі знамення хреста напередодні битви біля Мульвійського мосту.

"Ми, народ" і 1775 на передпліччі

Багато татуювань Гегсета присвячені американському патріотизму. На передпліччі у нього написано "Ми, народ" (We the people), що є першим рядком конституції.

Татуювання Піта Гегсета Фото: Instagram Pete Hegseth

Над цим татуюванням у нього дата 1775 римськими цифрами — той самий рік, коли почалася американська війна за незалежність.

13 зірок

Лікоть Піта Гегсета оточений 13 зірками, що, можливо, є відсиланням до зірок на прапорі Бетсі Росс — одному з перших прапорів, створених для представлення США, та попереднику сучасного зірково-смугастого прапора.

Змія з написом "Join or Die"

У нього також є татуювання у вигляді культової змії "Join or Die" на передпліччі. Це найраніше відоме графічне зображення колоніального союзу, створене колоністами в колоніальній Америці.

Змія з написом "Join or Die" Фото: Instagram Pete Hegseth

Карикатура, ймовірно, намальована самим Бенджаміном Франкліном у 1754 році, була опублікована в Pennsylvania Gazette. На ній зображено змію, розрубану на вісім сегментів, а не на 13 колоній, водночас Нову Англію додано до однієї, Делавер — частина Пенсільванії, а Джорджія повністю відсутня.

Через два десятиліття, під час Американської революції, він став символом колоніальної свободи.

Американський прапор і снайперська гвинтівка на плечі

У нього також є сучасне зображення нинішнього прапора США зі снайперською гвинтівкою в нижній частині зірково-смугастого прапора.

Татуювання Піта Гегсета Фото: Instagram Pete Hegseth

Це тату може бути відсиланням до другої поправки, затятим прихильником якої є Гегсет.

Нашивка піхотного полку

Одне з найбільших татуювань Піта Гегсета розташоване трохи нижче плеча — це нашивка 187-го піхотного полку армії США, в якому служив Гегсет. Це був підрозділ планерної піхоти під час Другої світової війни, який пізніше бився в Корейській війні у складі повітряно-десантної полкової бойової групи. Полк також воював у пізніших війнах, таких як В'єтнамська війна, війна в Перській затоці та війна в Іраку.

В інтерв'ю виданню Big Lead Піт Хегсет розповів, що планує покрити всю руку татуюваннями, а потім "встояти перед спокусою" зробити ще більше.

Що відомо про призначення Піта Гегсета

Призначення Трампом Піта Гегсета на посаду міністра оборони викликало різкий осуд з боку багатьох у Вашингтоні, а один із захисників ветеранів назвав його "найменш кваліфікованим кандидатом на посаду міністра оборони в історії".

Піт Гегсет із гранатометом Фото: Instagram Pete Hegseth

Трамп заявив: "З Пітом біля керма вороги Америки попереджені — наші військові знову стануть великими, а Америка ніколи не відступить. Ніхто не бореться старанніше за війська, тож Піт буде мужнім і патріотичним поборником нашої політики "Мир через силу". Його призначення може принести радикальні зміни в армію, оскільки телеведучий запекло виступає проти програм "пробудженої" різноманітності та ролі жінок у бойових діях. Він також підтримав помилування військовослужбовців, обвинувачених у воєнних злочинах.

У нещодавньому виступі на каналі Fox News Гегсет ясно дав зрозуміти, що, на його думку, Білим домом Джо Байдена керують "пропалестинські міленіали".

"Ізраїль збирається обрушити пекло на ХАМАС. Ізраїль збирається почати справжню війну. Ізраїль складатиме тіла штабелями, тому що Нетаньягу не витрачає час даремно", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мільярдери Ілон Маск і Вівек Рамасвамі розпоряджатимуться бюджетом США й заощаджуватимуть гроші в Департаменті, який створять спеціально для них.