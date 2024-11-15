Президент Аргентини Хав'єр Мілей і Сильвестр Сталлоне відвідали пишну вечірку Трампа (фото)

47-й президент США влаштував прийом у своєму маєтку у Флориді, куди були запрошені виключно його близькі друзі та соратники.

Дональд Трамп влаштував зоряну вечірку в Мар-а-Лаго, своєму маєтку у Флориді, 14 листопада, на яку були запрошені такі гості, як кандидат на посаду генерального прокурора Метт Гетц, який перебуває під вогнем критики, та сам Сильвестр Сталлоне. Про це пише Daily Mail.

Сильвестр Сталлоне на вечірці Дональда Трампа

Майбутній президент виступив із промовою на конференції "Америка насамперед", яка в останні кілька днів зібрала зірок консервативного руху на його шикарному курорті Палм-Біч, штат Флорида.

"З нашою країною відбуваються речі, яких ми не бачили роками", — сказав Трамп, заявивши, що ці події стали наслідком його перемоги на виборах і повідомив про "нові рекорди на фондовому ринку".

Потім обраний президент звернувся з пропозицією до спікера Палати представників Майка Джонсона.

"Пане спікере, я думаю, важливо, можливо, вам слід ухвалити законопроєкт. Ви повинні почати мій термін з 5 листопада... тому що ринок злетів до небес, ентузіазм подвоївся", — заявив Трамп.

Обраний президент був представлений актором Сильвестром Сталлоне, який назвав його "міфічним персонажем" і сказав, що гості були присутні при зустрічі з "другим Джорджем Вашингтоном".

Обраний президент також повідомив деякі новини, оголосивши, що губернатор Південної Дакоти Даг Бергум очолюватиме Міністерство внутрішніх справ.

68-річний Бергум представив себе як традиційного, ділового консерватора. Він балотувався проти Трампа на пост президента від Республіканської партії, а потім пішов і став вірним прихильником Трампа, з'являючись на благодійних заходах і виступаючи за Трампа по телебаченню.

Також у Мар-а-Лаго було помічено Роберта Ф. Кеннеді-молодшого з дружиною й актрисою Шеріл Хайнс. Кеннеді обмінявся люб'язностями з кандидатом на посаду генерального прокурора Меттом Гетцем і його дружиною Джинджер, яка підтримує свого чоловіка, коли він зіштовхується зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях, які знову спливли.

Такер Карлсон за столом із Робертом Кеннеді-молодшим і Дональдом Трампом-молодшим Фото: Соцмережi

Дональд Трамп висунув Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду глави департаменту охорони здоров'я та соціальних служб. Це викликало хвилю критики, оскільки Кеннеді-молодший виступав проти вакцинації під час пандемії коронавірусу. Кеннеді об'єднав зусилля з Трампом і пообіцяв "зробити американців знову здоровими" після того, як відмовився від своєї власної президентської кампанії. Експерти в галузі громадської охорони здоров'я попереджають, що його участь в охороні здоров'я та медичній інфраструктурі США може мати руйнівні наслідки.

Трамп також знову пожартував про свою нову дружбу з Ілоном Маском.

"Я вірю у високий IQ, і його IQ настільки високий, наскільки це взагалі можливо. Яку роботу він робить. Йому подобається це місце, я не можу вигнати його звідси! Йому подобається це місце", — сказав Трамп.

Трамп також відсвяткував свою повну перемогу, яка дає йому необмежену владу, оскільки республіканці контролюють обидві палати Конгресу.

"Я не переміг, переміг народ. Великі люди нашої країни перемогли в голосуванні", — сказав він.

Він також подякував і привітав президента Аргентини Хав'єра Мілея, якого він назвав "хлопцем із MAGA".

Ілон Маск, Хав'єр Мілей і Дональд Трамп Фото: Manuel Adorni/X

Мілей став першим іноземним лідером, який зустрівся з обраним президентом після його перемоги на виборах у США минулого тижня. "Світ став набагато кращим, а вітри свободи дмуть набагато сильніше", — сказав Мілей після виборів у США.

Він назвав перемогу Трампа 5 листопада "найбільшим політичним поверненням за всю історію, який кинув виклик політичному істеблішменту навіть із ризиком для власного життя".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Піта Хегсета, якого Дональд Трамп хоче зробити новим міністром оборони США, та про його татуювання, через які його колись усунули від участі в інавгурації Джо Байдена.